La reconeguda companyia catalana El Pot Petit arriba aquest divendres a Ferreries, amb una doble funció del seu espectacle «Les aventures del lleó vergonyós».

Es faran dues funcions, a les 18.30 i a les 20 hores. Es tracta d’una proposta per a tota la família, en un format íntim i reduït, on els infants acompanyen ben de prop el lleó, al llarg de les seves aventures. És un viatge on la música té un paper important, amb cinc noves cançons interpretades per dos titellaires cantants, Mercè Munné i Ovidi Llorente, juntament amb el músic multiinstrumentista, Sergi Carbonell.

Junts, traslladen al públic als sentiments dels personatges d’«El lleó vergonyós», el qual es fa amic del tigre, el cavall, l’hipopòtam i el gall, entre altres, i junts experimenten emocions com la por, l’alegria, la tristesa o la ràbia, acceptant-les, compartint-les i, sobretot, ajudant-se entre tots, quan les emocions són difícils de gestionar. Encara hi ha entrades a la venda per a la segona funció.