Alberto Gómez, responsable d’Ukalari Menorca Events, afirma que «programar a l’hivern és més difícil que a l’estiu, però la gent s’adona que no ens mou un interès turístic». De fet, «és la nostra política» i «estam molt contents, la gent està responent molt bé, els espectacles obtenen molt bones entrades».

A priori, l’aventura d’Ukalari no era senzilla, perquè, tot i ser una de les sales amb major aforament de l’Illa —té 580 localitats— no deixa de ser un teatre petit, ja que «venen artistes acostumats a sales de més de mil persones». Així, contractar-los no sempre és fàcil, i més ara que «els caixets han pujat moltíssim». Gómez creu, però, que «si els tractes bé, el boca a boca els anima a venir, encara que sigui un teatre petit, els agrada el contacte amb el públic», assegura, i «com que s’allotgen a cinc minuts caminant del teatre, per a ells és un luxe» venir en temporada baixa quan, a més, «és més fàcil trobar allotjament, a l’estiu és difícil col·locar equips de deu o quinze persones en un hotel, només per una nit».

Quant a l’agenda del teatre, «tenim gairebé tot l’any programat, amb espectacles al teatre i a fora», com la visita dels Harlem Globetrotters al Pavelló Menorca o el viatge a la música dance dels anys 90 al Recinte Firal des Mercadal. «El públic respon, té ganes de veure coses diferents», per açò l’empresa aposta per la varietat. «Ens agrada el rock i tots els gèneres musicals, el que menys feim és lírica i òpera, consideram que ja estan ben coberts amb el Teatre des Born i el Principal». De fet, aquest dissabte tindran «el millor tribut a Mecano que he vist mai, queden unes 80 entrades», i «programam espectacles infantils i de còmics», com David Cepo que actuarà diumenge i «ja ho té tot venut en la primera sessió i en queden poques per a la segona».

Edu Soto, José Corbacho, o Valeria Ros són altres monologuistes que passaran per Calós, on hi haurà teatre de qualitat, com «Asesinato en el Orient Express» d’Agatha Christie, amb Juanjo Artero.