La mutlipremiada obra de teatre de màscares «Forever», de Kulunka Teatro, arriba aquesta setmana als escenaris de l’Illa. Demà, a les 20.30 hores, serà representada al Teatre des Born de Ciutadella i el diumenge, a les 18.30 hores, al Teatre Principal de Maó. L’obra està dirigida per Iñaki Rikarte i interpretada per José Dault, Garbiñe Insausti i Edu Cárcamo.

L’obra relata la història d’una família que es va allunyant a poc a poc d’allò que va somiar ser un dia i presenta —sobre una plataforma giratòria i amb un llenguatge molt cinematogràfic— les contradiccions de l’amor, a més de posar el focus en temes com la maternitat i la paternitat, l’educació, la discapacitat, la sobreprotecció, la sexualitat o la violència. Situacions quotidianes que afecten el dia a dia de gairebé, totes les famílies. I és que, fins on pot arribar la falta de comunicació d’una família? «Forever» es desenvolupa en tres espais diferents, que segons relaten els autors de l’obra, simbolitza metafòricament «les voltes que dona la vida». Dramatúrgia L’obra destaca per la seva elaborada dramatúrgia, tot i el seu llenguatge silent. Una dramatúrgia creada pel director i els intèrprets i protagonistes de l’obra, que ha donat peu a la creació d’una partitura d’accions acompanyada d’una narració sense paraules, que ha rebut l’ovació del públic i la crítica. Mostra d’açò són els guardons que ha rebut: dos Premis MAX 2024 (Millor Direcció i Millor Autoria), dos Premis Talía 2024 (Millor Espectacle i Millor Espai Escènic) i dos Premis Godot 2024 (Millor Caracterització i Millor Espai Escènic), entre altres reconeixements i nominacions.