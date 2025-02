Ja està quasi tot a punt per a la novena edició de «Vershivern, poesia a redossa», el festival poètic nascut el 2017 i que, en aquesta ocasió, es celebrarà per primera vegada as Migjorn Gran. Serà el 8 de març i reunint sobre l’escenari sis poetes i dos músics.

Aquesta trobada cultural, la versió hivernal del recital «Illanvers» que es celebra a l’estiu, viurà una nova edició el segon dissabte del mes de març. Sota l’organització del Consell insular i de la mà dels impulsors del projecte, Pere Gomila i Llucia Pallicer, comptarà en aquesta ocasió amb sis poetes. Tres són menorquins, Guillem Benejam, Sílvia Pons i Carles Mercadal, dos vindran des de Mallorca, Miquel Àngel Mas i Glòria Julià, i Llucia Serra es desplaçarà des d’Eivissa. Els sis rapsodes estaran acompanyats per les guitarres experimentades d’Eva Cardona i Andreu Menorca, en aquesta vetllada poètica migjornera. Saló Verd El recital es celebrarà al Saló Verd, l’espai que habitualment acull els actes culturals al municipi. Aquesta serà la primera vegada que Es Migjorn Gran aculli «Vershivern», on, de moment, tampoc s’ha pogut organitzar mai «Illanvers». Aquesta novena edició segueix a la que va tenir lloc l’any passat a Ciutadella, concretament al Cercle Artístic. L’any anterior, l’escenari escollit havia estat la Sala Albert Camus, de Sant Lluís, i el 2022 la poesia va omplir el teatre de l’Orfeó Maonès. Ferreries va ser el primer municipi a acollir aquesta festa de la paraula, el 2017, amb una trobada a l’Auditori. Els anys posteriors, el festival va anar itinerant per espais d’altres pobles: la Sala Albert Camus de Sant Lluís en la segona edició, el teatre de l’IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella el 2019, el Convent de Sant Diego d’Alaior l’any següent, i la Sala Multifuncional des Mercadal el 13 de març de 2021. Després de diversos intents, en aquesta ocasió ha estat possible programar «Vershivern» as Migjorn Gran. Es Castell tampoc no l’ha acollit mai.