Alberto García-Alix, Premi Nacional de Fotografia 1999 i premi PhotoEspaña 2022, serà l’encarregat d’iniciar la temporada a la Galeria Abarrán Bourdois de Maó. Del 25 d’abril al 31 de maig presentarà una mostra extensiva amb imatges de les darreres quatre dècades.

L’espai a Menorca de la galeria obrirà les seves portes amb una col·lecció d’instantànies del fotògraf lleonès (1956). Reconegut per imatges que fugen de la censura per a construir un univers complex, on cada fotografia adquireix un caràcter poètic i transcendental.

Imatge artística d’Alberto GarcÍa–Alix en l’‘Autoretrat Nàufrag’ (2006), que exposarà a Maó a partir del 25 d’abril.

García-Alix és considerat com un destacat fotògraf en l’àmbit nacional i internacional, gràcies al seu estil cru i elegant, amb el qual ha traçat una trajectòria al voltant d’experiències vitals. Com recorden des de la galeria, els seus retrats van marcar la generació de la Movida Madrileña i les seves obres són un recorregut per una època, una història i una vida.

Les creacions del fotògraf espanyol s’han exposat en institucions destacades, com el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid, on el 2009 es va fer una retrosectiva, o a l’Ullens Center de Pekín; el Multimedia Art Museum de Moscou; el Museo Nacional del Prado de Madrid; la Maison Européene de la Photographie de París; o la Photographers’ Gallery de Londres.

A més del Premi Nacional de Fotografia i el PhotoEspaña, García-Alix va rebre la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts el 2019 i va ser distingit amb el Premio Trayectoria de Fotografía Fundación Enaire.

S’estrena amb la galeria

Just una setmana després de clausurar l’exposició de García-Alix, la Galeria Albarrán Bourdois inaugurarà dia 7 de juny una mostra de pintura i escultura de Jose Dávila, i es podrà veure fins al 18 d’octubre.

El mexicà Jose Dávila inaugurarà la seva mostra el 7 de juny.

L’artista nascut el 1974 a Guadalajara, Mèxic, ha creat una sèrie de quadres i escultures per a la que serà la seva primera exposició amb Albarrán Bourdois. Es tracta d’una col·lecció en la que fa ús de materials industrials i orgànics, per a explorar temes recorrents en la seva obra, com són les nocions d’equilibri i percepció.

Les creacions de Dávila tenen la influència per la seva formació com a arquitecte. És així que l’artista es nodreix d’elements fonamentals del dibuix (el punt, la línia i el pla) i els reconfigura en l’espai, fent visibles les dinàmiques mitjançant les quals els objectes mantenen la seva forma i ocupen l’espai de manera precisa.

Jose Dávila ha estat reconegut amb premis com el Baltic Artists’ Award 2017 o la menció d’Artist Honorée al Hirshhorn Museum el 2016, i ha comptat amb el suport de la Fundació Andy Warhol i del Sistema Nacional de Creadores del Fondo Nacional para la Cultura i las Artes de México. L’obra de Jose Dávila s’ha exposat al Haus Konstructiv de Zurich; el MoMA PS1 de Nova York; el Kunstwerke de Berlin; San Diego Museum of Art de San Diego; o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia de Madrid.