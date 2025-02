A l’illa del vent, un huracà és, des de fa 50 anys, el que més fa moure la gent a les revetlles de festes. Tan se val si toquen els seus cèlebres ‘Amores que se lleva el viento’ de la Quinta Reserva com ‘Mi gran noche de Raphael’ o l‘Ave María’ den Bisbal. «Ara ens tornen a demanar molt el ‘Sweet Caroline’ (de Neil Diamond), que en els inicis només tocàvem als hotels», apunta Miquel Pascual, el teclista de l’orquestra i l’únic que hi sobreviu sense aturar des dels seus orígens.

«Francament, som qui tira del carro, i a mi m’encanta fer-ho». I més ara, que s’acaba de comprar un ketron event, un modern teclat de ritmes on prepara els 90 temes que formaran part del repertori d’enguany «i que ens fa sonar com si fossim nou dalt l’escenari i no només quatre». Des que es va morir el seu bateria, Joan Benejam, els Huracán toquen sense ningú a les baquetes ni al baix. A part de Pascual, també formen part de la banda el seu inseparable Pere Sales, «que fa unes paelles de dalt de tot», i els vocalistes Rudy Velasco i Antoni Rodrigo (Popi).

Dissabte passat al port de Maó hi feren la primera actuació de l’any, un 2025 especial que esperen que no sigui el darrer. «En Rudy em demana que quan ens retiram i ni jo mateix ho sé», diu Pascual.

«Mentre la salut ens respecti i ens segueixin cridant per actuar, no crec que ho deixem. L’any passat ens van contractar tots els ajuntaments menys el de Ciutadella i enguany ja ens han començat a contactar. Ens ho passam bé i, mentre no ens arrosseguem per l’escenari, aquí seguirem».

La primera formació dels Huracán.

El 12 de juliol està marcat en vermell. Aquell dia es faran acompanyar d’antics membres de la banda per multiplicar-se a l’escenari i oferir al camp de futbol des Migjorn Gran el concert commemoratiu del seu 50è aniversari. «Serem gairebé 14 i no haurem d’emprar cap base de ritmes. Tots els instruments sonaran en directe», conta.

El primer pas ha estat triar 20 cançons del repertori i passar-les a Litus Arguimbau, antic saxofonista dels Huracán i actual director de la Banda des Mercadal, perquè faci els arranjaments i monti la secció de vent amb cinc instrumentistes que donaran més sonoritat a l’espectacle.

El concert suposarà la retrobada amb l’orquestra de dos dels seus fundadors, Sito Mora i Tolo Bagur, així com de dos músics que hi han tocat en altres etapes, Ague Sales (trompeta) i Héctor García (trombó). A tots ells s’hi afegiran per primer cop Bep Camps (baix), Lluís Piris (trompeta), Pau Sales (percussió), Josep Sales (bateria) i el director de la Banda des Migjorn, Tomás Rosselló.

L’orquestra Huracán ha tocat més de 200 cançons i ha enregistrat quatre discs, un d’ells d’estudi.

Damià Febrer, amic del grup, prepara un muntatge audiovisual sobre la història dels Huracán que s’emetrà a la pantalla gegant que s’instal·larà tot just darrere l’escenari. La idea és començar els assajos el març «i no aturar en tres mesos. Ens queda molta feina per endavant».

Tot i que intentaran repetir-lo a altres pobles, com ja van fer el 2022 amb el projecte conjunt amb la Banda des Migjorn, la recompensa no serà econòmica. «Farem que a l’ajuntament li costi més o menys com cada any i la resta ho assumirem noltros amb les entrades», diu Miquel Pascual. «Tothom que hi participa sap que és altruista. Volem que sigui una festa guapa i, si ens dona per fer després un dinaret, molt millor».

En el fons, serà com en tots els seus bolos, però en gran. «La gent s’ho passa bé i, al final, ficam canya. Anunciam al públic que farem ‘la canción del verano’, però no deim de quin any, i així acaben sonant ‘La bomba’, ‘Un pasito pa’lante’ o ‘YMCA’ de Village People».

De fet, 50 anys després del naixement de l’orquestra, els Huracán continuen sent autodidactes i no escolten res de la música actual. «La ‘Potra Salvaje’? No sé quina és. Al meu Spotify només hi tenc els Beatles, Queen, Elton John, els Eagles, els Creedence, Roberto Carlos...». Açò sí, han estat el bressol de bona part dels actuals components del Binigaus Band i recorden amb orgull el pas temporal de Miquel Plana o Déborah Carter. Un dia ells també van ser Huracán.