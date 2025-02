La companyia El Pot Petit va passar ahir per l’Auditori de Ferreries amb «Les aventures del lleó vergonyós», un espectacle original on els infants acompanyen el protagonista en les seves aventures. El lleó, el tigre, l’hipopòtam, el gall o el cavall van fer les delícies del públic, amb l’acompanyament musical i un repertori de cançons, per a experimentar un món d’emocions.