La Conselleria de Benestar Social del Consell Insular organitza un concurs de curtmetratges sobre la influència de les xarxes socials en la salut mental, que està adreçat als estudiants de tercer i quart de secundària, de primer i segon de batxillerat, formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà. El curtmetratge guanyador rebrà un premi de 1.500 euros, el segon de 1.000 euros i el tercer de 500 euros.

Els centres educatius només podran presentar un curtmetratge per grup-classe (aula), el qual representarà tots els alumnes i la seva durada màxima ha de ser de cinc minuts, amb crèdits inclosos. Han d’oferir una imatge realista i natural de la salut mental, a més de mostrar la sensibilització contra l’estigma que envolta la salut mental, la promoció i la defensa dels drets de les persones amb problemes de salut mental, la diversitat que caracteritza aquest col·lectiu, les experiències positives del tractament i la cura i, finalment, les actituds socials positives.

Els cinc membres del jurat del concurs seran representants de l’Associació de Familiars i Amics per a la Salut Mental de Menorca (Afasme), Servei de Salut Mental del Consell insular, Fundació Hestia i Club Bàsquet Menorca, IB-Salut i Fundació per a Persones amb Discapacitat de Menorca.

Criteris objectius

El jurat tindrà en compte per a la concessió dels premis la creativitat i originalitat en el disseny, la qualitat de l’execució, la referència al tema proposat, i les possibles accions per solucionar l’impacte negatiu de la influència de les xarxes socials en la salut mental.

A més, seguirà el procediment de votacions successives fins que s’obtengui una majoria de vots a favor d’un curtmetratge. El mateix procediment es seguirà per a la selecció del segon i el tercer premi. No obstant açò, si el jurat considera que cap dels treballs presentats no assoleixen la qualitat mínima, el premi podrà no ser adjudicat.

La finalitat dels premis és promoure l’acció social i la generació del valor públic per afrontar les necessitats i els reptes socials, que siguin capaços d’activar processos d’apoderament de la ciutadania per a la construcció d’una societat més justa i inclusiva a l’Illa. En aquest sentit, amb els referits premis es dona compliment al Pla Estratègic de Subvencions del Consell insular per a 2025, segons contemplen les bases del concurs.