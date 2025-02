«Me colé», el tribut musical a Mecano va reunir dissabte a més de 500 persones al Teatre Ukalari Menorca Calós, de Ciutadella. Durant unes hores, els assistents van gaudir dels èxits de la banda liderada per Ana Torroja, sorgida de la Movida Madrileña i que va triomfar sobretot durant els anys 80.

Amb un ple tècnic, amb la platea amb aforament complet i només unes desenes de localitats lliures a la part alta de la sala, el grup mallorquí va desgranar la discografia de Torroja i els germans Nacho i José María Cano. La formació encapçalada per Verónica Rodríguez va interpretar temes com «Aire», «Me colé en una fiesta», «Maquillaje» o «Hoy no me puedo levantar».

El públic va respondre positivament a la proposta d’Ukalari omplint la sala i gaudint de la vetllada que va animar als presents a ballar amb les cançons més conegudes de Mecano.