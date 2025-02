Un repàs a continguts de temàtica cultural a les xarxes permet trobar propostes com la que fa Blanca Noguera Coll, una filòloga clàssica que difón, a uns 5.000 seguidors, qüestions sobre la seva especialitat, la lingüística, i sobre el món editorial.

Aquesta ciutadellenca de 22 anys té el grau en Ciències de l’Antiguitat i d’ençà de 2020 ha acumulat milers de seguidors, entre Instagram i TikTok. De fet, aquesta aventura la va iniciar el 2020 en aquesta darrera plataforma, en el boom de les xarxes socials durant la pandèmia. Baix el pseudònim de Lefki.b o Blanca_n7 «vaig començar a penjar vídeos per rallar de coses que m’interessen, llibres, autors que m’agraden». També sobre qüestions de llengua, perquè «a Menorca tenim un potencial lingüístic molt fort i són temes que poden interessar a persones que no estan acostumades a sentir el nostre parlar».

Un món de lletres

Les lletres són el denominador comú dels temes predilectes de Blanca Noguera, que està molt atenta a les novetats editorials, principalment dels llibres que es van publicant en llengua catalana. «Des de petita sempre m’ha agradat molt llegir», i després del parèntesi de la «preadolescència i l’adolescència, en què sembla que als joves no ens interessa res, a la universitat vaig tornar a agafar un bon ritme». I és que, com a lectora «l’any passat vaig llegir 65 llibres, enguany el repte és arribar als 70», diu la filòloga, tot fugint d’objectius «impossibles» com els d’altres influencers. «Hi ha qui diu que en llegeix més de cent, però, o no és realista, o són llibres de qualitat dubtosa». Ella, assegura, llegeix per «xalar» i explica la seva experiència als seus seguidors i fa recomanacions en dates assenyalades, com Sant Jordi.

Entre els seus autors de capçalera «principalment hi ha dones, segurament pels temes que tracten» i «perquè m’he passat la carrera llegint homes, tots els autors ho són i per justícia social vaig a cercar dones autores, per donar suport». Així, menciona noms com el de Montserrat Roig, Mercè Rodoreda o Aurora Bertrana, i reconeix que «la meva assignatura pendent són els autors de Menorca: no he llegit encara a Maite Salord i m’espera a la prestatgeria un assaig sobre menorquinisme polític de Nel Martí».

Conscient d’aquests deures lectors, Noguera manifesta l’interès per la divulgació cultural i descarta publicacions sobre temes més personals. «Respect al que ho fa, però a jo no m’interessa gens».

La lingüística és un altre camp que explora amb les seves publicacions, sempre partint de «la realitat objectiva de la unitat de la llengua, que diuen els filòlegs». Li agrada explicar les diferències entre parlars i dialectes del català. «Aquí lluitam contra l’estigma de què a tot Balears es ralla igual, però també noltros pensam moltes vegades que a Catalunya es parla per tot igual». Així, el territori i la llengua catalana «és molt diversa», per açò intenta exposar particularitats del menorquí i dels diferents parlars que hi ha dins Menorca mateix. En les seves publicacions es refereix, per exemple, als anglicismes del menorquí (ull blec, procedent del mot black; xoc, de chalk; pinxa, de pilchard; o tornescrús, de screw) i ha publicat recentment una ‘guia’ amb algunes diferències entre el menorquí i el mallorquí.