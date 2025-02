L’historiador i responsable en matèria de patrimoni històric de la Fundació Torre-Saura, Antoni Pons Extremera, l’expresident del Cercle Artístic, Alberto Coll, i la bibliotecària de l’entitat de Ciutadella, Martina Moll, oferiran aquest divendres una conferència sobre la tasca de recuperació de patrimoni que s’està duent a terme els darrers anys en edificis com el de Cas Comte, o a la finca de Torre-Saura.

L’acte està previst a les 20 hores, a la Sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic. Allà, els tres conferenciants donaran a conèixer els diferents projectes relacionats amb el patrimoni històric i cultural, que impulsa la Fundació José María de Olives y de Ponsich, Conde de Torre-Saura.

Camps Extremera donava ahir algunes pistes sobre el contingut de la xerrada. Per una banda, s’exposarà la feina que s’ha impulsat els darrers anys per a obrir a visites la casa noble de Cas Comte, i també per a la recuperació de l’arxiu històric que s’hi conserva. Un altre projecte és el de restauració de les façanes. Va començar fa dos anys, amb l’objectiu de frenar el deteriorament dels murs i els elements decoratius originals, i actualment ja ha permès retirar i soterrar els cablejats que elèctrics que penjaven a l’exterior. Una missió que l’historiador reconeix que ha estat complexa, ja que ha requerit la implicació de l’empresa propietària de l’estesa elèctrica. Així mateix, s’ha restaurat l’escut de la façana, s’han restituït peces molt deteriorades i s’han impermeabilitzat els voladissos. Intervencions «sempre respectuoses amb ‘edifici, per no malmetre’l i evitar que es deteriori».

Durant la conferència es parlarà també d’altres actuacions, com per exemple per a la recuperació de béns etnològics, com ara ponts de bens o barraques que s’ha impulsat a la finca de Torre-Saura.