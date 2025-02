El Centre d’Art Ca n’Oliver acollirà aquest dissabte a les 12 hores una visita guiada al voltant de l’exposició «Mirar el cel, mirar la terra» a càrrec de la coordinadora científica de l’IME i historiadora de la Ciència, Marta Jordi. A més a més d’aquesta activitat, l’espai també està duent a terme visites-taller amb alumnes de Primària i ESO, organitzats per Sa Xaranga. Aquesta exposició ha generat gran interès per part del professorat dels centres fins al punt que hi passaran més de 350 alumnes.

Aquesta mostra ofereix un recorregut pel cosmos a través de la tasca duta a terme per dones astrònomes al llarg de la història i un recorregut per la diferent morfologia de les costes dels cinc continents del planeta amb fotografies captades pels satèl·lits Sentinel-2. Dia 7 de març a les 19 hores a Ca n’Oliver, la catedràtica en Física Teòrica de la UIB, Alicia Sintes, donarà una conferència sobre «Les ones gravitacionals: les noves missatgeres de l’Univers».