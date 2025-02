El pròxim curs, l’Escola Municipal de Música i Arts Escèniques de Ciutadella es traslladarà a l’institut Josep Maria Quadrado. El canvi d’ubicació serà provisional fins que es construeixi el nou centre i ve motivat per les obres de remodelació de la seu del Consell insular, a la plaça de la Catedral.

El centre d’ensenyança musical ocupa els pisos superiors de l’edifici del Consell, on està projectada una reforma per a ubicar-hi el futur Centre d’Interpretació de la Menorca Talaiòtica. Aquestes obres obligaran a desallotjar l’immoble, fet pel qual el Consistori ja ha iniciat converses per a trobar una alternativa.

En el ple d’aquest dijous, el Partit Popular va defensar la proposta de reubicar l’Escola de Música a l’antiga escoleta Es Fabiol, que segueix pendent de reforma i no està sent utilitzada. L’alternativa la va descartar la regidora de Cultura, Maria Jesús Bagur, qui considera prioritari traslladar-la a l’institut, tenint en compte que «l’escola ja utilitza aules de l’annex» del centre de Secundària.

Bagur afegia ahir que «intentarem que el trasllat es faci a l’institut» i, de fet, «ja estem en converses amb el centre». Així, «encara no està tancat, però va per bon camí, hi ha un bon enteniment», assegura la regidora.

Futura escola

Aquest trasllat es produirà mentre avança el projecte de construcció de la nova seu de l’Escola Municipal de Música i Arts Escèniques de Ciutadella. El juliol de l’any passat, l’Ajuntament va anunciar el resultat del concurs d’idees.

L’encarregada de redactar el projecte executiu és la unió temporal d’empreses formada pels despatxos Forgas Arquitectes SLP, Miquel Àngel Apesteguía i Sandra Díaz. Es preveu que la inversió necessària pot arribar als 4 milions d’euros.