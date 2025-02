El pianista maonès Marco Mezquida va oferir dissabte una classe magistral a l’aula A47 del Conservatori Superior de les Illes Balerars, a Palma, amb la presència de molts alumnes i també de públic interessat, ja que l’acte va ser de lliure assistència. Es va centrar en la interpretació al piano de la música de jazz de Mesquida, però no només en relació a la tècnica, sinó en la «en la comunicació i expressió a través del piano». A la presentació es destacava del pianista «la seva versatilitat i capacitat de connexió amb l’audiència».

Marco Mezquida va agraïr l’oportunitat de compartir la música i la comunicació musical amb els alumnes i fans que s’hi van sumar.

Una de les sorpreses de la sessió va ser quan va interpretar al piano una versió pròpia de «La balanguera», l’himne de Mallorca, que havia après del seu professor Ricard Ramisa, quan tenia 10 anys, segons va explicar ell mateix a l’auditori.

La classe magistral va resultar una gran experiència per als assistents.

«Del alma», en concert

La masterclass va ser el matí, i el fosquet el músic va oferir un concert a la sala del mateix auditori per presentar el disc «Del alma», juntament amb Juan Gómez Chicuelo i Pedro de Mode a la percussió. Al teatre no hi havia una sola butaca buida i el resultat va ser extraordinari, com van reconèixer al final els mateixos músics. «Mai ho oblidarem perquè ha estat un dels millors concerts del trio, davant d’un dels públics més generosos que hem tingut en els nou anys de trajectòria junts», van publicar a les xarxes socials.

El proper 15 de març, «Del alma» es presenta al Teatre des Born de Ciutadella.