Poetry Slam Menorca va tornar divendres a Maó després de dues vetllades consecutives a Ciutadella. Es va notar el caliu del públic des de molt abans de començar el recital. La gent tenia ganes de passar una nit entretinguda, amena i alternativa i el nou espai del Turó Amagat és idoni per retrobar l’essència original de Poetry Slam Menorca que durant moltes nits va fer de sa Sínia una cova de les meravelles.

Elena Armenteros era l’encarregada d’encetar la vetllada amb un poema de la seua cosina, Mar Romero, quelcom permès només al poeta sacrificat ja que és amb la seua actuació que el públic menys experimentat entén la dinàmica d’aquesta competició tan lúdica. I una vegada compreses les normes del joc, començà l’espectacle. Marina Bolaños va ser la primera poeta participant de la nit i amb un poema molt emotiu i una posada en escena serena i fràgil va posar el llistó amunt amb notes ben altes. Després fou el torn d’Ana de Castro, Flor Nobre, Inés Correa, Vicenç Tomàs, Otto, Elena Sixto, Paula Araya, Minu i Amos Fazio. Un Slam ple de cares noves i amb una debutant que passava a la segona ronda, Paula Araya, que tot i ser penalitzada amb dos punts manco per haver-se passat del temps establert, va aconseguir el tercer lloc per darrera de Marina Bolaños i Minu.

Després de tantes emocions era el torn de la poeta convidada, una artista vinguda de Barcelona que va aprofitar per presentar el seu llibre «Mares migrants» i per seduir el públic amb la seua experiència damunt l’escenari. Fàtima Saheb va marcar tendència a l’Slam menorquí aportant una connexió especial amb el públic que quan vibrava amb els seus versos feia espetegar els dits. Després de la poeta convidada, sense temps per pauses, vam presenciar la ronda final. Minu s’emportà la victòria amb un poema esplèndid en català, Marina quedà segona i Paula fou eliminada per passar-se de temps.

I així fou com dos poetes més es classifiquen per a la gran final insular de l’11 d’abril. Minu com a primer classificat i Elena Sixto com a cinquena. Sí, resulta que Marina ja estava classificada d’una vetllada anterior; Paula Araya fou eliminada per passar-se de temps; Vicenç Tomàs que havia quedat quart també estava classificat de l’Slam precedent; per açò, Elena Sixto, acabà de rebot a la gran final menorquina sense tenir-ho massa clar. En qualsevol cas, divendres 21 de març torna a haver-hi Slam a Maó, l’última vetllada de la temporada abans de la final, aquesta vegada amb uns convidats que embruixaran l’ambient com pocs artistes saben fer: Fornaris.