La soprano menorquina Maria Camps y la soprano granadina Mariola Cantarero, acompañadas al piano por el maestro Antoni Pons Morlà, protagonizan este domingo, a las 19 horas, el concierto «Puentes de Hermandad» en el Teatre Principal de Maó, organizado por la Hermandad Nuestra Señora del Rocío de Menorca y que cuenta con la colaboración del Obispado de Menorca, Consell insular, Ayuntamiento de Maó y Fundació Teatre Principal de Maó.

«Puentes de Hermandad» escenifica el hermanamiento de dos tierras, Menorca y Granada, a través de las voces líricas de las cantantes Maria Camps y Mariola Cantarero que recorrerán la tradición musical más popular de la isla mediterránea y la provincia andaluza para deleitar a público con coplas, canción popular menorquina y andaluza, y la zarzuela.

La soprano Maria Camps asegura que el concierto viene a representar la metáfora de ese hermanamiento de Menorca y Granada, cada una con sus respectivas tradiciones musicales. «Estoy muy contenta de poder volver a cantar con Mariola Cantarero en el Teatre Principal de Maó y espero que sea un evento que a la gente le guste mucho. Nosotras nos lo vamos a pasar muy bien, hemos elegido un repertorio muy popular y muy asequible, muy fresco, muy dinámico, muy divertido también, habrá desde copla, canción menorquina, canciones recogidas por García Lorca», asegura.

Noche fantástica

Mariola Cantarero expresa su satisfacción por su regreso a la Isla, «a mí me une muchísimas cosas a Menorca, me siento casi, casi, menorquina en muchos aspectos porque llevo viniendo a Alaior a los conciertos con Simón Orfila durante muchísimos años», asegura, y en especial al escenario del Teatre Principal, «siempre es una gran satisfacción, es el teatro de ópera más antiguo de España, he pasado noches fantáticas, creo que la del domingo va a ser otra más», afirma. Asimismo, Cantarero desvela que interpretará canciones en menorquín, como «Roseret» y «Xoroi», mientras que Camps hará lo mismo con canciones de García Lorca. «Vamos a hacer a dúo una romanza de zarzuela muy divertida, creo que va a ser una fiesta», señala.

El presidente de la Hemandad del Rocío de Menorca, Antonio Ruiz, subraya los lazos de hermanamiento de Menorca y Granada y la implicación de cantantes de ambas tierras para llevarlo a cabo.