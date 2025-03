El batle Héctor Pons va assenyalar que la recuperació i posada a disposició de la ciutadania del refugi subterrani era un desig compartit per tothom, essent aquesta xarxa de túnels un patrimoni important de la ciutat, en part desconegut pel fet de descobrir-se un accés al mateix des de l’Escola d’Adults.

No obstant açò, el batle va subratllar la necessitat de resoldre en primer lloc la titularitat del referit refugi subterrani, «el túnel té un accés des d’una propietat municipal com és l’edifici que acull l’Escola d’Adults, però discorre per davall de diferents cases; per tant, hi ha la feina quasi la més important que és la de poder escripturar el túnel a nom de l’Ajuntament o acordar la servitud de pas dels propietaris d’aquestes cases, els serveis municipals ho hauran d’analitzar». El regidor no adscrit Francisco Cardona també va incidir en la importància de recuperar el refugi i determinar la seva titularitat.