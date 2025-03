L’estiu de 1975 aterrava a l’aeroport de Menorca, inaugurat sis anys abans, una fotògrafa nord-americana de 28 anys per passar uns dies de vacacions a la casa del seu amic i compatriota Richard Gray a la casolania des Pou Nou, a Sant Lluís, per tal de desconnectar d’uns feixucs mesos de feina com a reportera gràfica, en aquest cas fotografiant exclusivament la gravació de l’àlbum «Born to run» d’una de les nombroses bandes de música rock a Nova Jersei, als Estats Units. Ella era Barbara Pyle i el grup musical tenia com a líder a un encara poc conegut Bruce Springsteen que l’acompanyava la The E Street Band.

Una vegada establerta a la casa del seu amic, la fotoperiodista i cineasta documental Barbara Pyle (Oklahoma, USA, 1947) va poder gaudir d’unes setmanes de relaxament en una illa que anava a poc a poc abraçant una nova activitat econòmica, el turisme, i sobretot amb unes cales i platges que en la seva gran majoria encara mantenien la seva bellesa natural. Una illa de la qual els anys seixanta i setanta van quedar meravellats nombrosos estrangers, com l’escriptor neerlandès Cees Nooteboom, la cantant folk nord-americana Julie Felix, el bateria Ian Paice del grup Deep Purple i el ceramista suís Werner Bernard, entre molts altres, que van comprar una segona residència per passar-hi els estius i temporades durant l’any. A Menorca, fa cinquanta anys, la fotògrafa nord-americana no va poder deixar de banda la seva gran passió, la fotografia, com ho demostra la magnífica fotografia que va fer a Miquel Pons Pons (Sant Lluís, 1900-1989), en Miquel Mèl·lera, i el seu neboder Paco Febrer Riera a la casa del primer. En Miquel Mèl·lera, que tenia 75 anys i era vesí de l’amic de na Barbara, havia estat mestre de cases, per la qual cosa durant cinc anys va treballar a la Base Naval del port de Maó i també al far de l’Illa de l’Aire, a Sant Lluís, a més d’haver-se dedicat durant més de trenta anys a l’apicultura mobilista. Miquel Pons Pons, en Miquel Mèl·lera, i el seu neboder Paco Febrer Riera retratats el 1975 a la casa des Pou Nou, Sant Lluís, per la fotògrafa Barbara Pyle. Foto: CEDIDA PER PACO FEBRER RIERA La fotografia d’en Miquel Mèl·lera i el seu neboder reflecteix el domini de la tècnica fotogràfica, amb el joc de llum i ombra, que s’afegeix a la ubicació dels dos personatges en un rincó del menjador per captar i incrementar la sensació de profunditat de la imatge. Una bucòlica imatge de les antigues cases d’en primer, amb la taula de llenya, les cadires de bova, els estris de cuina i de menjar, una romana penjada a la paret... «Sí que és meva, m’encanta aquesta fotografia. L’home vell era vesí del meu amic Richard», assegura a «Es Diari» Barbara Pyle des de la seva casa als Estats Units quan la contempla cinquanta anys després d’haver-la feta. ‘Born to run’ Pocs abans de visitar Menorca, Barbara Pyles va viure colze a colze amb Bruce Springsteen i els membres de The E Strett Band l’enregistrament del mític àlbum «Born to run», per la qual cosa la fotògrafa nord-americana els va acompanyar diàriament tant a l’enregistrament de les cançons, als assajos del concert i a la posterior gira. El 2015, es va editar el llibre «Bruce Springsteen & The E Street Band 1975», amb 150 fotografies a color i en blanc i negre fetes per Barbara Pyle que van estar quaranta anys dins un calaix, esperant l’oportunitat per donar vida a un llibre sobre un dels èxits mundials del cantant, guitarrista i compositor de rock nord-americà i la seva banda. De fer fotos de bòtils de la cervesera Schaeffer a seguir dos anys la carrera musical de The Boss Barbara Pyle recorda que solia treballar a l’Arxiu de Jazz de Nova Orleans quan estudiava a la Universitat de Tulane, a Nova Orleans, i a la vegada el nòvio de la seva companya d’estudi era Allen Toussaint, el que després va ser cantant, pianista, compositor i productor musical nord-americà, figura influent en el rhythm-and-blues. En aquest sentit, assegura a «Es Diari» que «vaig estar a l’estudi tot el temps durant les sessions d’enregistrament als anys seixanta. És possible que vostè hagi sentit parlar de l’estudi Cosimo a Nova Orleans, jo tenia una bona oïda per a la música». Per altra banda, recorda que com a fotògrafa un dels seus clients a principis dels anys setanta era la cervesera Schaeffer i es va cansar de fer fotos de bòtils de cervesa, que va canviar per ser la fotògrafa del festival de música de Schaeffer al Central Park, a Nova York, «vaig escoltar la música de Bruce i em vaig tornar boja, li vaig demanar on anava a actuar i em va dir que a la costa de Jersey, així que hi vaig anar, crec que va ser el 1974. Em vaig convertir en la fotògrafa oficial de la banda i vaig viatjar amb ells durant dos anys», recorda.