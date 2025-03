La reconeguda actriu Ruth Llopis (Ciutadella, 1980) comença el pròxim dissabte 8 de març un taller de teatre d’un mes per a fillets i joves en el Casino 17 de Gener. Amb una destacada trajectòria en cinema, teatre i sèries de televisió, l’actriu menorquina oferirà classes setmanals d’hora i mitja de durada a grups de 6 a 11 anys, 12 a 14 i de 14 a 17 anys.

La intenció de Ruth Llopis és treballar amb els seus alumnes l’escolta, la concentració, l’agilitat mental i motriu o la vocalització i articulació en el parlar. El taller permetrà mostrar als menors aspectes sobre el desenvolupament de la creativitat, la consciència corporal, la utilització de la imaginació per resoldre conflictes, aprendre a relaxar-se i exercitar la concentració.

Els participants desenvoluparan habilitats socials a través del joc i duran a terme activitats que els permetin entrenar les emocions i millorar l’autoestima. L’objectiu és introduir els alumnes en la pràctica teatral d’una manera lúdica i dinàmica, tot enriquint a la vegada la seva formació educativa, cultural i humana.

En la primera part del curs es fomentarà la improvisació, ja sigui individual com col·lectiva, per anar construint històries i personatges. Després s’introduiran textos senzills per investigar en la interpretació. També es faran diàlegs simples amb els quals la seva lletra.

El preu de la inscripció és de 100 euros i es pot formalitzar ja sigui cridant al telèfon 699 72 87 70 com escrivint al correu ruthllopis@gmail.com.