La comissària científica de l’exposició, Laura Triay, afirma que en un principi es va descartar la idea de fer una exposició que fos només història de la música en un sentit cronològic, per la qual cosa «s’ha dividit en uns espais i ambients, en què es mostren el tipus de música que s’hi donen, contextualitzar-ho en l’espai que es fa i sobretot també relacionar-lo amb la gent que hi està participant, que és la idea més antropològica de relacionar-ho amb les vivències de les persones». Triay assenyala que s’ha fet una selecció seguint els criteris de la musicologia de què pot ser més interessant, més singular de Menorca. També destaca el quadre d’Àngela Poly amb un saltiri, l’únic conegut en què es veu com es tocava, amb uns didals a posta, a més d’un tambor i fabiol del segle XIX, entre altres.