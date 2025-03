Es difícil empezar mejor. La 27 edición del Menorca Jazz Festival arranca este jueves en el Teatre Principal de Maó de la mano de Cécile McLorin Salvant (Miami, 1989), una intérprete a la que resulta complicado encontrar competencia en el panorama jazzístico mundial. La compositora, cantante y artista visual estadounidense es a sus 35 años una de las voces más reconocibles de este género musical y a la vez más eclécticas, capaz de desenterrar canciones raramente grabadas y olvidadas, con narrativas fuertes y giros inesperados en unas puestas en escena a las que incluso es capaz de añadir toques de humor. Su llegada a Menorca es una oportunidad para los espectadores de disfrutar de todo un espectáculo para los sentidos que contará con la contribución coral de Glenn Zaleski al piano, Yasushi Nakamura al contrabajo y Kyle Poole a la batería.

De Cécile McLorin Salvant afirmó la cantante de ópera Jessey Norman que tiene «una voz única fundamentada por una inteligencia y musicalidad plenas que iluminan cada nota que canta». Pese a su juventud ha recibido premios de tanto calado como el Grammy a mejor álbum vocal de jazz por «For One To Love (2016), «Dreams and Daggers» (2018) y «The Window» (2019). Entre otros reconocimientos, también se hizo en 2010 con el concurso Thelonious Monk.

El concierto de McLorin Salvant, a partir de las 20.30 horas, abre la nutrida programación primaveral del Menorca Jazz Festival, que se celebrará hasta finales del mes de mayo pasando durante trece semanas por diversos escenarios como el Teatre des Born de Ciutadella, la Sala Albert Camus de Sant Lluís y la Sala Multifuncional de Es Mercadal. La siguiente cita del selecto calendario será la presentación del último disco, «Del alma», que nace fruto de la comunión artística entre el pianista menorquín Marco Mezquida y el guitarrista catalán Chicuelo. Casi nada.