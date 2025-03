El matí lectiu del darrer dimarts va oferir a uns 200 estudiants de quart d’ESO i Batxillerat dels instituts de Ciutadella una extraordinària oportunitat: escoltar el testimoni de Laura Farré, una jove de poc més de trenta anys amb dues carreres, música i matemàtiques, que ha estat capaç d’ajuntar-les perquè pugin juntes a l’escenari. La pianista, que viu al Regne Unit, ha arribat a Menorca gràcies a Joventuts Musicals de Ciutadella, amb el suport de l’Ajuntament. La regidora Carla Gener destacava ahir que «el seu testimoni davant dels estudiants serveix per crear referents».

Després de la seva intervenció, en què explicà la relació entre les composicions musicals i les ‘mates’ com a camp d’investigació -Farré treballa en un mètode propi per memoritzar les partitures- van ser els alumnes els que li van fer preguntes. Molts volien saber com s’ho va fer per estudiar dues carreres i per què no es va decantar per una d’elles. També com ha aconseguit la projecció internacional.

Un moment de la intervenció de Laura Farré davant de 200 estudiants.

Els reptes difícils

Laura Farré, avui, és reconeguda pels premis que ha aconseguit i per les gires que fa arreu del món, després de la publicació de dos discs i tenir a punt un tercer. El mèrit que van descobrir els estudiants és que la jove pianista ha construït el seu propi camí, amb un recorregut i no s’hi ha posat fàcil. Ha optat per la música contemporània, sovint la menys coneguda, des que va sentir la interpretació d’una composició del búlgar Vladimir Djamhazov. Va triar compositors poc coneguts com aquest pel seu primer disc, «The french reverie» (2018). I per poder enregistrar-lo va promoure una campanya de micromecenatge. 208 mecenes de 28 països li van fer aportacions econòmiques, cosa que li va permetre produir el seu disc i fins i tot engegar la seva primera gira per cinc països, entre ells els Estats Units i Canadà.

El fet de relacionar la música i les matemàtiques també li ha donat una personalitat pròpia. Però també en aquest aspecte s’ha posat reptes per a valentes. Ha fet la seva tesi doctoral, amb el suport econòmic del govern britànic, per definir un mètode per l’anàlisi, aprenentatge i memorització musical a partir de conceptes matemàtics i d’enginyeria informàtica, que ella mateixa fa servir en els seus concerts al piano. És el resultat d’un treball desenvolupat durant cinc anys en el Royal Birmingham Conservatoire. El compositor G.W. Leibniz a final del segle XVII ja va dir que «la música és un exercici aritmètic inconscient de la ment humana».

L’objectiu municipal de què els estudiants puguin escoltar i aprendre d’una persona que és un referent en un procés de formació es va assolir. També el de gaudir d’un concert de música contemporània com el que va oferir dilluns al claustre del Seminari.