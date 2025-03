L’Ateneu de Maó acull l’exposició «Zaca. Dia de la Dona», en què es mostra el paper i el protagonisme de la dona a través de 52 vinyetes que han sortit de la mà del dibuixant i vinyetista Juan Zacarias Guerra (Zaca). L’exposició, que està comissariada pel vocal de Belles Arts de l’entitat Josep Bagur, està oberta des del passat dimecres i es podrà visitar fins al dia 28 de març, de dilluns a divendres, de les 10 a les 13 hores i de les 16 a les 20 hores.

Després de l’èxit aconseguit amb l’exposició «Zaca, 50 anys de grafisme», l’Ateneu de Maó ofereix una nova mostra artística del dibuixant Zaca, aquesta vegada organitzada amb motiu de la celebració del Dia de la Dona, que està instal·lada al primer pis de l’edifici. A l’exposició, el visitant pot veure 31 retrats de dones polítiques, dues imatges sobre el maltractament, 9 retrats de dones, 8 imatges de dones esportistes i dues imatges d’escultures de dones. Les vinyetes estan posades dins uns quadres amb les vases de color violeta, la majoria dels quadres contenen quatre vinyetes, mentre que en un n’hi ha tres.

Les vinyetes exposades són una selecció representativa de les que Zaca ha dibuixat al llarg de la seva vida professional, la majoria d’elles han estat publicades en els mitjans de comunicació, com per exemple les referides a l’activitat política i a la plaga del maltractament, i altres són d’iniciativa privada.

Obertura exitosa

L’organització de «Zaca. Dia de la Dona» ha representat per a l’Ateneu de Maó enfrontar-se amb l’exitosa acceptació per part dels visitants, per la qual cosa l’entitat ha decidit allargar les visites dues setmanes més. «En un principi vam pensar de fer l’exposició entre els dies 5 i 14 de març, però l’èxit des d’un primer moment ens ha desbordat, per la qual cosa hem decidit allargar la durada de la mostra fins al dia 28 de març. Per altra banda, el Centre Cultural d’Alaior i l’Ajuntament des Castell han mostrat el seu interès per acollir les dues exposicions de Zaca, el que demostra l’interès que genera», assegura.