El 18 de febrer de 2000 naixia el Cor Illa de Menorca, que durant tots aquests anys ha desenvolupat una fructífera trajectòria que ha deixat la seva petjada en el panorama musical i artístic de l’Illa. Per tant, enguany l’associació presidida per Orestes Carreras es troba immersa en el 25è aniversari de la seva fundació, i el pròxim mes d’abril ho celebrarà amb un concert marcadament popular, al Teatre Principal de Maó.

La primera actuació del Cor va ser el dia 8 d’abril de 2000 al Convent de Sant Diego d’Alaior, amb una selecció interpretada en concert de l’òpera «Elissire d’Amore» de G. Donizetti, que el dia següent es va interpretar a la Sala Augusta de Maó. De llavors ençà, el Cor ha interpretat una nombrosa varietat de projectes musicals, com òperes, oratoris, cantates, sarsueles i musicals, a més d’haver col·laborat amb altres entitats de l’Illa, com la Coral Estel de Ciutadella i les Escoles de Ballet d’Ute Dahl i d’Alba Sintes.

Imatge d'arxiu d'una actuació del Cor Illa de Menorca.

L’estudi, divulgació i la interpretació de música operística en particular i de la música coral i simfònica en general han estat les finalitats bàsiques i fonamentals des de la seva fundació, a més de la disponibilitat del cor a l’estudi, assaig i la interpretació de qualsevol tipus de música coral i la constitució d’un fons bibliogràfic i fonogràfic amb el recull de gravacions, partitures i documents útils per a l’estudi de la música coral.

60 cantaires

Els artífexs principals de l’exitosa trajectòria del Cor Illa de Menorca han estat el mestre i director Antoni Pons Morlà i la mestressa de cor Martina Garriga, els quals han sabut reunir un nombrós conjunt humà, format per una seixantena de cantaires que demostren un elevat nivell de fidelitat, atès que dues terceres parts dels actuals membres hi són des dels orígens.

El Cor Illa de Menorca actua normalment amb una orquestra simfònica, que en la seva major part està formada per professorat del Conservatori de Música de Menorca i complementada per un grup d’alumnes avantatjats que, per altra part, poden gaudir d’una notable experiència en la seva formació musical.

La versatilitat ha estat una de les característiques del Cor que enguany compleix vint-i-cinc anys, per la qual cosa la formació musical ha pogut enfrontar-se a un ampli repertori, interpretant música operística, sacra, popular i folklòrica, a més dels musicals.