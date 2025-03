El fotògraf maonès Biel Calafat acaba d’inaugurar a Maó l’exposició «Olhares (mirades)», una exposició inspirada en el paper imprescindible que desenvolupa la dona en països com Angola o Namíbia, en els àmbits social, cultural i d’economia familiar.

Aquesta col·lecció, amb algunes novetats, ja es va veure a la seu de l’Instituto Cervantes de Rio de Janeiro fa dos anys i ara es pot veure, fins al 6 d’abril, a la Sala Sant Antoni, de Maó.

La inauguració de divendres va obrir la mostra al públic, el qual pot observar la selecció d’instantànies generades a Angola i a la seva capital, Luanda, on Calafat va residir un temps. Un lloc ple de desigualtats i contrastos, on el fotògraf centra el protagonisme en les dones, inspiradores del treball. Com deia l’artista, «és impossible concebre el continent africà sense advertir l’indispensable paper que hi tenen, des del punt de vista social i en l’àmbit cultura, i per suposat, en el pla de l’economia familiar».

Les zungueiras, les venedores ambulants incansables per a mantenir les seves famílies, comparteixen exposició amb altres dones de tribus del desert de Namíbia, que el fotògraf va visitar per comprovar el significat de paraules com ‘resiliència’ o ‘supervivència’.