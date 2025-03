L’espectacle «Juntes», promogut per l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament des Migjorn i la Coral Migjornera amb motiu de la commemoració del Dia de la Dona, va aconseguir omplir la nit de divendres el Saló Verd de la localitat.

El repertori de cançons preparat per la directora Ague Sales, la selecció de poemes realitzada per Magdalena Pelegrí i els recitats per part de dones de diversa procedència que resideixen al poble va ajudar a fomentar l’empoderament femení i sensibilitzar sobre la necessària igualtat de gènere a la societat.

La regidora Marga Coll va agrair en nom de tot l’Ajuntament la implicació de la Coral Migjornera i l’Escola Francesc d’Albranca en fer possible aquesta iniciativa.