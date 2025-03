Sílvia Pérez Cruz, delectà dissabte al públic menorquí que assistí al Teatre des Born, de Ciutadella. La reconeguda cantant catalana arribava amb el seu espectacle «Sola», on la seva veu i la seva guitarra són suficients per a generar una connexió única amb els presents, de la mà d’un repertori únic per a cada funció, on combina les cançons pròpies, noves i de sempre.