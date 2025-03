Este año será especial para el Premi Born de Teatre, que debutó hace 55 años y alcanza ya su edición número 50. Una efeméride que no pasará desapercibida en la familia del Cercle Artístic, cuya fiesta social, que se celebra cada año en abril, tendrá un marcado tono teatral. Un programa el del aniversario que se mantiene en secreto pero que incluirá alguna sorpresa, avanzan. Lo que sí se sabe ya es la obra que se representará en el Teatre des Born durante la gala de entrega del premio (18 de octubre): será «Y que nunca he llorado», texto con el que el dramaturgo Miguel Ángel González ganó el premio en 2023 y que saldrá a escena bajo la dirección de Josep R. Cerdà. La intención es que ese día el Cercle cuente ya con un nuevo presidente, un cargo que esperan renovar el próximo junio después de que Pons Massanet anunciara en 2024 su decisión de no continuar al frente tras seis años.