Jazz Do It sigue con su homenaje a The Beatles: ahora en un disco

La vuelta el pasado diciembre a los escenarios del grupo Jazz Do It, tras un largo paréntesis, le ha sentado muy bien al quinteto. La reconversión del proyecto bajo el nombre de Shanti Gordi & Jazz Do It Meets The Beatles, con el que debutaron en el Teatre des Born, ha generado una inercia positiva que se ha traducido en el lanzamiento esta semana de un disco, el segundo de una carrera que comenzó hace ahora 20 años.

Llenaron en su estreno en Ciutadella y triunfaron de nuevo en su segundo bolo en el Auditori de Ferreries. Las sensaciones conseguidas sobre el escenario animaron a los músicos a entrar en el estudio de grabación, y el resultado ya se puede escuchar en plataformas digitales. «Cuando vimos que los temas estaban quedando chulos y el éxito en directo, y después de muchos años sin grabar juntos, decidimos hacerlo», explica Shanti Gordi, voz y piano de la banda. Lo que en su día fue un cuarteto, ahora sube un grado con la incorporación del trompetista Josep Lluís Pons, que se une a Gordi, Nito Llorens (contrabajo), Sergi Martín (guitarra) y David Marqués (batería). Todos ellos se reunieron durante un fin de semana en los estudios Es Molí de Alaior para registrar el repertorio con el que habían venido trabajando durante los últimos meses. El resultado es un disco compuesto por diez canciones. Un viaje que comienza con «A Hard Day’s Night» y termina con «Let It Be», y que entremedias permite disfrutar de joyas como «Day Tripper», «Penny Lane», «Yesterday», «The Long and Winding Road» o «Lucy in the Sky with Diamonds». Una pequeña muestra, escogida entre su amplia colección de hits, pasada por el filtro del jazz. Una reconversión que, en palabras de Gordi, fue «relativamente fácil». Y ello se debe a que sus canciones se caracterizan por «ser muy reconocibles y cantables, fáciles de moldear, añade». Un factor a favor que se suma a las facilidades que ofrece el jazz para llevar otros géneros musicales a su terreno, aunque a veces las versiones de Shanti Gordi & Jazz Do It Meets The Beatles (así es como se titula también el disco) se sirven de otros subgéneros como la bosa nova el swing e incluso el swing. El disco, cuya portada es una recreación de la mítica imagen que ilustro el disco «Abbey Road», llega ahora solo en versión digital, aunque la banda planea editar próximamente, como recuerdo y homenaje, una edición limitada de vinilos. Por otro lado, el grupo continúa con la música en directo: su próxima cita será el 27 de abril en el escenario del Teatre del Orfeó Maonès. 20 aniversario Fundado en 2005 entre Ciutadella, Barcelona y Cala en Porter, Jazz Do It nació del trabajo de Nito Llorens y Shanti Gordi y se consolidó como cuarteto con Sergi Martín (guitarra) y Jesús Vázquez (batería). En 2009 lazaron su álbum de debut, un disco de ‘standards’ titulado «02:45 A.M.». En 2011 pusieron el proyecto en ‘stand by’, hasta que regresaron a finales del año pasado a los escenarios.