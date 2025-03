El puzle artístico en construcción de Carmen Mosquera

Nacida en 1973 en Neuquén, en La Patagonia argentina, confiesa Carmen Mosquera que su relación con la pintura surgió en «dos lugares muy distintos pero complementarios»: Menorca y un por la costa Oeste de Canadá. Empezó a trabajar con el collage en papel, «una técnica que me permitía trabajar de manera práctica mientras viajaba», pero cuando regresó a la Isla, donde reside desde hace 13 años, el camino le condujo hacia la pintura. «La atracción por el arte siempre ha estado ahí», reconoce.

Tras dos años trabajando con la galerista Bettina Calderazzo, responsable del espacio Etesian en Ciutadella, llegaron a la conclusión de era el momento de compartir con el público su trabajo, que ahora luce en forma de exposición bajo el título de «Pathos, instrucciones de uso» y que se inauguró el pasado sábado.

Abstracción y color, dos de los elementos principales de la exposición.

«Cuando decides exponer, también decides exponerte. Una exposición no es solo un conjunto de obras, sino una visión plástica de la pintura en un momento determinado. No trabajo con ideas preconcebidas ni con premisas cerradas; la exposición es más bien una intención, no un proceso acabado», argumenta Mosquera, quien sostiene que uno de los aspectos más curiosos en la preparación de una muestra es «la relación con el tiempo».

«Puedes producir la obra en unas semanas, en meses o incluso en años, pero la búsqueda artística empieza mucho antes. A veces puedes pasar meses sin pintar y, sin embargo, cuando vuelves al taller, la primera pincelada te demuestra que el proceso ha seguido en marcha de manera silenciosa», explica sobre su forma de trabajar.

La colección permanecerá en la galería Etesian hasta el 4 de abril.

«Pathos» reúne una serie de obras abstractas sobre distintos soportes ( lienzo, madera y papel) en las que el color juega un papel fundamental. Además, «el espacio se complementa con mobiliario de mis amigos», relata sobre el montaje. «Guillaume Michel (Taller M aporta taburetes y butacas, y completa la escena la iluminación de Rosa Llinás, cuyas lámparas, más que simples objetos funcionales, son esculturas que dialogan con el espacio».

Aclara al respecto que «no es una colaboración comercial, sino el resultado de una conexión genuina», ya que todo ese mobiliario «forma parte de mi propio espacio de trabajo, está integrado en mi proceso creativo y, por eso, no concibo esta exposición sin su presencia».

Sobre el título de la muestra, reconoce que «puede recordar a ‘La vida, instrucciones de uso’ de Georges Perec, pero a quién no, se trata un recorrido plástico y aleatorio, como un puzle en construcción». Y sobre esas ‘instrucciones, añade: «No pretendo que la obra guíe al espectador hacia una emoción predeterminada, sino más bien que lo acerque al rastro del proceso creativo. No busco conmover con la obra, sino evidenciar el peso del trabajo que la sostiene».

La muestra se inauguró el pasado sábado en Ciutadella. | Fotos: Katerina Pu

Tampoco busca un mensaje concreto, de hecho ninguno. «Creo que el arte y las artes plásticas están cada vez más mediatizados en todos los sentidos. Entre la sobreproducción y la representación digital, nos cuesta tener una mirada limpia, sin filtros. La relación directa con la obra se está perdiendo», reflexiona». Y en su proceso creativo tampoco hay una investigación en el sentido tradicional: «No abordo el arte desde la investigación sobre ideas externas a él. La exploración personal, el recorrido que se plasma en la obra, por supuesto que existe, pero no es una estrategia ni algo que busque representar o explicar. La obra debe hablar por sí sola. Todo lo demás... es todo lo demás», concluye.

«Pathos, instrucciones de uso». Muestra de Carmen Mosquera, hasta el 4 de abril en la galería Etesian de Ciutadella.