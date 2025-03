El ‘Principal’ vuelve a vibrar con el ‘Gospel Experience’

La historia se repite. Da igual la edición del proyecto, siempre es un éxito. Ayer fue el turno de la versión Gospel Experience 5.0, el programa artístico y formativo liderado por Moments a Cor, que cumple diez años desde que todo comenzara de la mano de la colaboración de una estrella de ese género musical como Latonius Earl. Este pasado fin de semana el programa regresó con otra figura del góspel, el británico Clinton Jordan.

Tras tres intensas jornadas y muchas horas de taller en el IES Joan Ramis, ayer por la tarde fue el momento de demostrar sobre el escenario del Teatre Principal de Maó todo lo aprendido, un año más con todo el papel vendido desde hacía tiempo. «El programa siempre es positivo», reconoce la directora de la coral desde hace ya trece años, Elsa Perches, «pero cada año con unas expectativas un poco más altas».

Algo a lo que invitaba la presencia de una figura como la de Jordan. Un nombre mediático porque en 2018, como miembro de la Kingdom Choir, cantó en la boda del príncipe Harry y Meghan Markle, pero principalmente conocido por el nombre de las artistas con los que ha colaborado a lo largo de su carrera, como Mariah Carey, Céline Dion o Tina Turner, por citar algunas. «Está entre los mejores», resume Perches.

El Gospel Experience da así un paso más en una trayectoria que arrancó en 2015, un formato por el que han pasado otras figuras de renombre como Joseph B. Clarke, Wayne Ellington, Michelle John o Trey McLaughlin. Experiencias que han servido para que Moments a Cor, a pesar de ser una formación amateur, «haya tenido una evolución importante en cuanto a calidad vocal», reconoce Perches.

Ayer el coro hizo gala del buen momento que vive en el escenario del ‘Principal’, primero en solitario y después en colaboración con Clinton. Un espectáculo en el que sonaron espirituales como «Blinded by your grace», «Gain the world» o «Bless the Lord», además de otros temas más relacionados con la cultura popular al son de las bandas sonoras de «Mufasa» o «Sister Act», el hit «Libertad» de Nil Moliner o el clásico de Michael Jackson «Man in the mirror».

Todo con un escenario poblado por cerca de 120 artistas con la formación de gala de Moments a Cor, una coral que dio sus primeros pasos en las aulas del Orfeó Maonès hasta que en 2007 se convirtió en un grupo de góspel. Desde entonces ha ido sumando voces a su proyecto hasta alcanzar un punto, el actual, en el que ya no se admiten, por el momento, nuevas incorporaciones.