El artista Iñaki Martínez abre un nuevo espacio expositivo en Maó

Un nuevo espacio expositivo se inaugura este sábado, a las 19 horas, en la calle Sant Jordi número 21, de Maó con el nombre de Iñk Studio en el que su propietario Iñaki Martínez (Barcelona, ​1968) expone cinco obras con el título genérico de «Soy un barco viajero» que se incluyen en el traveling art, un estilo creado por el artista basado en la exploración de los elementos o paisajes en continuo movimiento.

La trayectoria artística de Iñaki Martínez empezó hace unos cuarenta años como escultor que trabajaba el hierro, una actividad que desarrolló conjuntamente con otra muy distinta, la de regatista profesional con la que ha participado en cuatro ediciones de la Copa América y en otras competiciones internacionales. Después de residir unos años en Mallorca, hace siete años se estableció en Menorca, donde ha dejado la escultura por los cuadros y ahora, un año después de su retirada del deporte profesional, ha dado un paso más para abrir su estudio-galería.

¿Desde cuándo se dedica al arte?

—Llevo en el mundo del arte como unos cuarenta años, empecé con 17 años, lo que ocurre es que hasta ahora he sido deportista profesional, durante 35 años he sido regatista, por lo que mi rama artística la he llevado siempre paralela al deporte, lo que pasa es que nunca he podido dedicarme al cien por cien al arte, llevo un año retirado y ahora empiezo en serio con esto.

¿En qué competiciones ha participado?

—He participado en cuatro ediciones de la Copa América, tengo ocho títulos mundiales, también un récord atlántico, una vuelta a España, siempre he navegado a nivel internacional, me he desplazado por todo el mundo haciendo regatas. Los regatistas somos como autónomos y a nosotros nos contratan barcos para hacer las temporadas o en el caso de la Copa América, es como una especie de selección española. Es la competición deportiva en náutica más importante del mundo, hay una selección de los mejores del país.

Usted se ha dedicado principalmente a la escultura.

—Como he dicho hace un año que me he retirado como regatista profesional, aunque mi verdadera pasión es el mundo del arte. Hasta ahora he ido haciendo cosas como escultor pero siempre por encargo. He trabajado diferentes materiales, aunque con el que más a gusto estaba era con el hierro, el estilo es un minimalismo figurativo, se ve lo que quiero demostrar dentro del minimalismo.

Antes de desembarcar en Menorca, usted había vivido en la vecina Mallorca.

—Sí, vine a vivir a Balears, concretamente a Mallorca, en 1990 por una competición de vela. Busqué un taller en un polígono, donde realicé varios trabajos de escultura un poco más en serio. En 1994 , me presenté en el certamen Art Jove en la sección de escultura y quedé segundo. El año siguiente volví a participar y lo gané.

¿Por qué ha dejado atrás la escultura y se dedica a la pintura?

—A raíz de venir a Menorca hace siete años, no encontré ese taller para hacer escultura. Decidí cambiar un poco la forma de hacer arte y opté por experimentar con algún material que fuese más escultórico, encontré unas planchas de plástico con las que digamos, hago dibujos. Recorto y ensamblo las planchas y con ellas hago dibujos. Son como figuras o paisajes, el estilo es minimalista dentro del figurativismo.

Y, además, ha abierto un estudio-galería.

—Decidí abrir una galería en Menorca porque tarde o temprano tenía que hacerlo, era realmente lo que yo quería, a raíz del boom de arte que hay en la Isla. Cuando mi familia y yo llegamos a la Isla, aún no estaba la galería Hauser&Wirt, quería exponer en algún lado pero no había sitio donde hacerlo. Con la apertura de la galería de la Illa del Rei he visto como han empezado a abrir galerías nuevas y me he decidido yo a ser uno más.

¿Cómo elabora sus trabajos? ¿Cuál es el proceso de creación?

—Yo me autodenomino artista plástico, en este caso es en sentido literal por el hecho de trabajar con planchas de plástico. En vez de usar un pincel, uso un cúter, lo que hago es cortar estas planchas, darles forma y unirlas. El artista Lucio Fontana, que también trabajaba con un cúter, hacía cortes sobre los lienzos, es un estilo muy minimalista, sencillo, pero que a mi me inspira mucho.

¿Qué artistas tiene como referentes?

—Como artistas españoles me gustan mucho los clásicos, en escultura Chillida, la exposición suya en la Illa del Rei me encantó. Entre los extranjeros, el escultor minimalista estadounidense Richard Serra y el pintor, ceramista y escultor italoargentino Lucio Fontana.