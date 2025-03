El Teatre Principal de Maó escull l'obra ‘Laura’ com a coproducció

L’obra «Laura» és la proposta guanyadora de la quarta edició de la Convocatòria de Coproduccions d’Obres d’Arts Escèniques de la Fundació Teatre Principal de Maó (2024/25). Es tracta d’una proposta presentada per Posada Produccions, i protagonitzada per les actrius Laura Pons, Enka Alonso i Mariona Hauf.

El jurat ha justificat la seva tria en «el seu interès cultural, la trajectòria i solvència de l’equip artístic i tècnic, la qualitat artística i tècnica del projecte, així com el seu potencial de mobilitat i d’exhibició dins el territori balear i l’estatal». L’obra es planteja com una comèdia teatral, en la que tres dones d’una mateixa família conversen sobre l’ofici de la interpretació des de les seves diferents perspectives generacionals. Aborda temes com la necessitat de preservar la identitat, el turisme de masses, el feminisme o la gentrificació.

Com en les anteriors edicions, la Fundació Teatre Principal de Maó es compromet a finançar el projecte amb una dotació màxima de 20.000 euros. A més de l'aportació econòmica, la convocatòria també destaca pel seu compromís d'oferir un espai escènic únic (mitjançant dues residències tècniques i artístiques), així com l'assessorament d'un equip tècnic professional en el procés de la producció.

«Laura» es podrà veure el 4 d’octubre a Maó, i serà la tercera coproducció de la FTPM, després de «Diluvi» i «Arminda, una història d’homes».