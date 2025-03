L’èxit de la fusió de les veus de gòspel i el ritme flamenc pren forma a Ciutadella

El Cor de gòspel Menorca es va fundar fa set anys i compta amb 49 components, sota la direcció del músic pianista Tilman Mijares. Des de l’inici, en què eren 12 components, fins avui el seu repertori ha crescut molt. El que no es pensaven és que podrien arribar a fusionar les composicions del gòspel amb els ritmes del flamenc. Ara ho han pogut fer amb el taller que ha dirigit Nacho Melús a Ciutadella, el primer músic que ha creat a Espanya composicions amb la mescla dels dos estils. Gairebé tots els membres del Cor han participat en el taller. Molts d’ells van baratar l’escepticisme inicial per l’emoció amb què el flamenc pot impregnar el gòspel.

La presidenta del Cor Gòspel Menorca, Carme Muntaner, explica que «Nacho Melús va saber connectar amb tots els components del grup i el taller va ser un èxit». I afegeix que també va saber traslladar la mateixa emoció al concert al Casino 17 de Gener de diumenge passat.

La petita Ona, que ara està als Estats Units per un tractament experimental a la seva malaltia rara, va afegir un motiu d’emoció al concert. La seva tia, Tània Martí, va intervenir per explicar el cas de la seva neboda. | DAMIÀ COLL

Un concert molt emotiu

La sala del Casino Nou es va omplir de públic i fins i tot hi havia gent dreta en el concert amb què culminava el taller de formació. A la primera part, el Cor de Gòspel Menorca va interpertar peces del seu repertori, amb les actuacions com a solistes de Carme Muntaner, Katy Allés i Sili Casasnovas. La segona part va ser amb la participació de Nacho Melús i la interpretació de les composicions treballades en el taller, algunes pròpies del mestre, com van ser «Servant of your word», aquesta amb la participació de Fèlix Bagur com a solista, i «Glorious prayer». La primera interpretació va ser a cappella amb un resultat excel·lent, i la darrera va ser una festa, on a la música se li va afegir l’art del ball flamenc.

Una trobada balear

El grup Cor de gòspel Menorca es va crear després de la desaparició de Som Gòspel, a partir de l’interès d’alguns dels seus membre per continuar cantant. Llavors, Tillman Mijares va assumir la direcció.

Un dels reptes és l’organització a Menorca l’any que ve de la trobada d’un grup de gòspel de cada illa. Ells ja van participar en la trobada de l’any passat a Mallorca.