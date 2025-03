Una orquestra de guitarres: l'experiència de 12 estudiants de Menorca que no oblidaran

Aquest diumenge, a les 12.30 hores, tindrà lloc a l’Auditori de Porreres, a Mallorca, el concert de cloenda de la 1a Trobada de l’Orquestra de Guitarres dels Conservatoris de Balears (OGCB), una formació musical nascuda el passat mes de setembre que està integrada per 44 alumnes i nou professors, dels quals dotze alumnes i dos professors pertanyen al Conservatori Professional de Música de Menorca.

La trobada compta amb l’assistència del professor al Conservatori d’Elx, a Alacant, Miguel García Ferrer, segons informa el professor de guitarra del Conservatori de Menorca, Pedro Munuera, que juntament amb la també professora Àngels Cabot encapçalen l’expedició menorquina. Munuera subratlla que «el viatge d’alumnat a Mallorca ha estat possible gràcies a la important aportació econòmica del Conservatori Professional de Música i també de l’Apima del Conservatori, a més també vindran famílies dels alumnes per veure el concert».

Aquest divendres va començar aquesta primera trobada de l’Orquestra de Guitarres dels Conservatoris de Balears amb la concentració al Santuari de Moni-Sion dels alumnes i professors de guitarres dels Conservatoris Professionals de Música de Mallorca, de Menorca i de Felanitx, a més del Conservatori Superior de Balears, que es perllongarà fins demà diumenge.

La referida trobada té un doble objectiu, com és el desenvolupament musical dels joves intèrprets i, per altra banda, l’enfortiment de valors com la cooperació, la disciplina i la convivència. Durant les jornades d’ahir i d’avui es fan assaigs i diferents activitats al Santuari de Moni-Sion, on es du a terme la preparació dels diferents repertoris.

Els 12 alumnes de guitarra que formen part de l’Orquestra de Guitarres dels Conservatoris de Balears, informa Pedro Munuera, «són des de segon elemental, l’alumne més jove té 9 anys fins alumnat adult de 18 anys, que està en 6è de professional. Feim quatre cursos d’elemental i sis de professional, són deu anys. A més, incorporem alumnat del Conservatori Superior, que és com si estessin a la universitat, amb 21 i 22 anys i els professors».

Eivissa-Formentera

El projecte inicial d’Orquestra de Guitarres dels Conservatoris de Balears contemplava tots els conservatoris de les illes, encara que finalment el Conservatori d’Eivissa-Formentera no s’ha pogut sumar en aquesta edició.