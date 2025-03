Víctor Carrascosa Quintet actua aquest dissabte as Mercadal

Les quatre Joventuts Musicals de Menorca -Ciutadella, Mao, Alaior i Es Mercadal i Fornells- s’uneixen al Menorca Jazz Festival per dur a l’Illa la formació guanyadora del concurs permanent de Joventuts Musicals d’Espanya en la seva modalitat de jazz, el Víctor Carrascosa Quintet, que avui a les 20.30 hores ofereix un concert a la Sala Multifuncional des Mercadal.

El repertori del concert de Víctor Carrascosa Quintet està format per «Nens» i «París», de Víctor Carrascosa; «Song for Víctor Péndulo» i «Music and Mitology Llavors», de Ton Felices, Camil Arcarazo & Diego Hervalejo; i altres obres per determinar.

El grup de jazz liderat per Víctor Carrascosa, que va ser creat a Barcelona, està format per joves músics, tots i cadascun amb un sòlid i inconfusible nom dins l’escena de jazz espanyola. Víctor Carrascosa, líder del grup, va decidir consolidar i definir el seu delicat concepte musical, acompanyat per Eneko Diéguez al saxo, Diego Hervalejo al piano i teclat, Ton Felices al contrabaix i Christian Smith a la bateria.

La música que presenta Víctor Carrascosa Quintet té les seves arrels en el passat, en el llenguatge del jazz més tradicional, havent aprofundit en els grans pioners d’aquest gènere i desvelant els misteris de la màgia que transmetien noms com Miles Davis, Charlie Parker, John Coltrane, entre d’altres. No obstant açò, aquest passat mira cap al futur, incorporant nous sons i textures a les seves composicions i improvisacions. Tots ells, individualment, tenen una veu innovadora, ànsia i set artística que desitgen satisfer mitjançant la comunió musical i la connexió personal i espiritual que els proporciona tocar junts.

Col·laboració

La unió de Joventuts Musicals i el Menorca Jazz Festival és, asseguren des de l’organització, una mostra de la capacitat i voluntat d’aquestes entitats de seguir fent feina per enfortir la proposta cultural a l’Illa. La gestió des del voluntariat d’aquest tipus de propostes fa que sigui més fàcil unir esforços i alhora mostrar a la societat que la cultura de base es fa des de les entitats. Es tracta d’una ocasió més de mostrar com les associacions amb vocació de servei a la societat han treballat des de fa molt temps per nodrir la set cultural d’aquesta illa.