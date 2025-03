Sant Lluís homenatja al seu geòleg més il·lustre

La Sala Albert Camus, de Sant Lluís, va acollir ahir l’acte d’homenatge al geòleg autodidacte Benet Mercadal Pons (Sant Lluís, 1925-Palma, 1999), que avui diumenge hauria complert cent anys, en el marc de l’Any Benet Mercadal, amb l’assistència de la batlessa de Sant Lluís Loles Tronch, la coordinadora científica de l’IME Marta Jordi i el coordinador del Centre de Geologia, Agustí Rodríguez, com a representants de les tres institucions organitzadores, el director insular de Cultura Tiago Reurer, i mig centenar de persones.

Loles Tronch va subratllar la feina de les diferents entitats en organitzar l’Any Benet Mercadal, destacant que l’Illa és coneguda, a més de les platges, per la singularitat geològica i la seva importància per comprendre l’entorn i la seva conservació. També va agrair Joan Lluís Pretus que hagués dedicat el seu temps i esforç per donar la conferència, recollint el llegat de Mercadal, la seva passió per la geologia i el seu compromís en la investigació.

Benet Mercadal Pons.

Marta Jordi va subratllar la importància de recuperar, estudiar i difondre l’obra de tantes figures rellevants, com el cas de Benet Mercadal, pel seu paper important per la cultura i la ciència de l’Illa i la influència que va exercir sobre altres persones. Va afirmar que el seu llegat no només es tradueix en contribucions científiques, sinó en la transmissió a futures generacions del coneixement i de la passió que seran el relleu en seguir investigant la geologia i paleontologia de l’Illa. També va destacar la feina del comitè organitzador del programa d’actes de l’Any Benet Mercadal, format per Josep Lluís Florit, Toni Obrador, Bep Quintana, Agustí Rodríguez, Toni Seguí i Miquel Fernández.

Agustí Rodríguez va assenyalar que Benet Mercadal era un naturalista, apassionat per la geologia, autodidacte i que es va convertir en un referent per als investigadors del medi natural. El va qualificar de pioner en l’estudi dels fòssils de peixos i cetacis del miocè de Menorca i especialment de la geologia del quaternari de l’Illa, que era la seva gran passió i de la gran es va convertir en un gran expert. Va ser cofundador de l’IME, conservador del Gabinet d’història natural de l’Ateneu de Maó i autor de treballs propis i en col·laboració amb Toni Obrador i Joan Rosell, a més d’haver creat una important col·lecció paleontològica.

Joan Lluís Pretus va donar la conferència a la Sala Albert Camus.

Conferència

Joan Lluís Pretus va assegurar que Benet Mercadal havia estat el mentor de la seva vocació científica, iniciada amb estudis de camp a la dècada de 1970, sobretot per la costa de Sant Lluís. Pretus, que va parlar sobre l’estudi dels canvis del nivell de la mar de Menorca a través de les platges alçades, els fòssils i les coves, va assegurar que per influència de l’homenatjat havia dedicat la seva tesi doctoral a l’estudi dels canvis de nivell de la mar que van poder influir en la distribució de marcadors paleozogràfics, i que el 1988 li va dedicar l’espècie Pseudoniphargus Mercadali que va trobar a la Cova d’en Curt.

Placa commemorativa a la casa on va viure

Ahir també es va descobrir una placa commemorativa de l’homenatjat:«Aquí va viure Benet Mercadal i Pons (1925-1999) santlluïser i geòleg autodidacte apassionat». A continuació, es va inaugurar al Molí de Dalt, l’exposició «Un record a ‘Pedres de Menorca’ (1994)», formada per mig centenar de mostres de l’exposició organitzada fa trenta-un anys per Marga Monjo, Josep Lluís Florit, Toni Obrador i Miquel Fernández.