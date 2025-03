Ramon Pros Cervera guanya el 6è Premi de Teatre Breu

L’Orfeó Maonès va celebrar la nit del dissabte la gala de lliurament dels guardons de la sisena edició del Premi de Teatre Breu, en què el guanyador va ser Ramon Pros Cervera per l’obra «Pu-put, ai, tx!». L’acte, que va ser presentat per la presidenta de l’entitat Lali Olives i el director teatral Manel Navarro, es va celebrar coincidint amb el Dia Internacional del Teatre. El jurat del certamen teatral va estar format per Maria Camps, Toni Cantamisa i Sergi Marí.

Durant la gala es van representar l’obra guanyadora de la edició pasada, «El Rèquiem de Beckett», de Lluís Illescas Medina, amb la direcció de Lourdes Moreno i la interpretació de Maria Pons, Jordi Soler i Guillem Bosch; l’obra primera finalista, «Un crit de resistència», de Lluís Seguí Gomila, dirigida per Manel Navarro i interpretada per Isis Pons, Beatriz Fernández i Loles Pérez; i l’obra segona finalista «Entrevista a la presó», de Josep Pons Fraga, que van escenificar Miquel Fullana, Ivan Vidal i Manel Soldevila amb la direcció de Pitus Fernández. Sonia María Gafo Fernández, segona finalista. Intervencions A l’inici de la gala de lliurament dels premis, Manel Navarro va assegurar que el teatre era una de les expressions artístiques més antigues i poderoses de la humanitat, capaç de transmetre idees, emocions i reflexions que trascendeixen cultures i generacions, «fomentar el seu desenvolupament en totes les seves manifestacions és essencial per perservar el patrimoni escènic, impulsar la creativitat i enfortir el teixit social». Per la seva part, Lali Olives va apuntar que el teatre no és només entreteniment, sinó també una manifestació cultural que reflecteix l’essència de la societat, estimula el pensament crític i enforteix la identitat col·lectiva, «a través de les seves històries, personatges i posades en escena, el teatre ens connecta amb les nostres emocions, desafia les nostres percepcions i ens convida a la reflexió».