Sorpreses prehistòriques a Torralba d’en Salort

El moviment de voluntaris per al manteniment de camins rurals va sorgir ja fa anys, vinculat a l’Associació de Vesins des Castell. A poc a poc, la seva activitat va anar creixent, fins al punt que el col·lectiu es constituí com associació independent, amb la intenció d’ampliar el seu camp d’acció i arribar a altres municipis.

A Torralba d’en Salort, els voluntaris acumulen onze jornades de treball, i en coordinació amb les arqueòlogues Cristina Bravo i Irene Riudavets, han començat a treballar també al jaciment de Sa Cudia Cremada, a Maó.

Quant a les intervencions en camins rurals, fan tasques de manteniment al camí d’en Ballesta i tenen autorització per fer-ho al camí de sa Torre d’en Penjat, al terme des Castell, exposava ahir el seu president, Gonçal Seguí. Per altra banda, després d’haver-se reunit amb l’Ajuntament de Maó, aquest grup de voluntariat segueix esperant una resposta, per iniciar accions en vies rurals de la localitat. L’Associació de Voluntariat de Camins i Jaciments manté un vincle amb col·lectius com els Amics del Camí d’en Kane o la Penya Ciclista Ciutadella.