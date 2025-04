El músic menorquí Ben Boas es presenta al món amb les primeres cançons

Ben Boas és un jove menorquí de 21 anys que actualment resideix a Bristol, on intenta obrir-se camí en el món de la música. Fa tot just tres dies que ha publicat a les principals plataformes digitals el seu primer senzill, «Como yo», i abans de final de mes presentarà l’EP «We might as well».

Amb una música que beu de múltiples influències, Ben Boas es dona a conèixer amb les seves primeres composicions, mentre simultanieja la seva passió amb la feina de barista, en una cafeteria. És l’inici d’una trajectòria que pretén fer exclusivament a través de la música.

«Como yo» és tota una targeta de presentació, ja que està tenyida de les influències que inspiren el músic: un «rhythm & blues molt relaxat, el jazz que ve del meu avi, i també la música espanyola i menorquina, amb una base de flamenc», descriu ell mateix des de la ciutat anglesa.

També s’hi detecten aires de música àrab, «la meva mare també ho diu, hi ha una influència de la música egípcia».

Trajectòria

Els pares de Ben Boas també toquen instruments, però qui veritablement l’inspira és el seu avi, Dennis Boas, desaparegut el 2016. Era conegut a Menorca per les seves actuacions en establiments com l’Scandals o el Way, on «tocava el piano i la guitarra, i cantava, sempre l’escoltava i m’encantava, la passió per la música em ve d’ell». De fet, «l’avi em va regalar un llibre de guitarra», que l’ha ajudat a progressar com a músic.

Els seus inicis amb la guitarra estan lligats a Fernando Novoa i la seva Gusanos Blues Band. «Als nou anys vaig començar a aprendre a tocar, tot el que sé m’ho ha ensenyat ell». També ha acompanyat a Supermassive, un grup francès que visita Menorca i que l’ha permès evolucionar.

De Novoa també va aprendre que «no he de ser un músic mecànic, sinó que he de treure allò que sent, per transmetre-ho a la gent que m’escolti». I açò és el que procura fer, amb molta constància, cada dia, quan acaba la jornada laboral. «Tenc molts projectes, he après a gravar i a fer la producció» i «quan surt de la feina em pos a escriure cançons». Fins al punt que «enguany n’he fet unes tres-centes, quan m’assec em surten un munt de coses».

Creixement personal

D’aquesta prolífica producció surt el primer single, que aplegarà a «We might as well» junt amb les cançons «We got the Night», «Want it», «I wonder» i «Fantasy». Uns temes molt vinculats a «moments d’enguany a Bristol, on no tot és tan fàcil», però on creix dia a dia.

«Tenc l’ajuda de molta gent» i ha conegut persones com Hanztheman, «un amic nigerià amb qui visc i que és raper, molt bo». Precisament, junts preveuen editar el disc «Summer therapy», el qual «està quasi acabat».

Demà mateix, Boas presentarà «Como yo» i altres títols propis en un concert a la sala The Exchange, a Bristol, i de cara a l’estiu prepara una actuació a Maó, en col·laboració amb Es Paput.