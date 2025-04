Gran concert des del Cor i amb un genial Simón Orfila

El Cor Illa de Menorca va triar un programa gens senzill per a celebrar el seu 25è aniversari a l’escenari del Teatre Principal de Maó, diumenge passat. I el repte va ser respost per un públic que omplí el teatre i aplaudí dempeus l’actuació, del Cor, l’orquestra de 30 músics dirigida per Antoni Pons Morlà, i els quatre solistes, especialment Simón Orfila, que es troba en un extraordinari moment de la seva carrera operística.

El programa era principalment operístic, amb algunes, poques, excepcions. Començà amb el cor de «Nabucco» i Orfila com a solista, per acabar amb «L’himne a Menorca» de Deseado Mercadal, amb totes les veus a l’escenari. Va ser una nit per gaudir de l’òpera, amb tota l’emoció d’un Cor amateur amb una qualitat professional. Verdi entrava i sortia de l’escenari. I el públic gaudia de la sorpresa del «West side story», primer amb les veus de les dones i després amb la interpretació de «Maria» per part de Simón Orfila. Abans la mezzosoprano, amb la seva veu potent i clara, havia interpretat «Regina Coeli» de «Cavalleria rusticana» i Paulino Maria, que ha acompanyat el Cor Illa de Menorca en diferents concerts, va brillar amb una ària d’«Un ballo in maschera». L’altre solista, Jaume Gelebert, també molt lligat al Cor, va oferir una excel·lent interpretació d’«Andrea Chénier». Les interpretacions de «Carmen» de Bizet, amb les veus de Corbacho i Orfila van oferir un altre dels moments àlgids de la gala. I on més va destacar el Cor, possiblement, va ser en dues peces de «Carmina Burana», de les que sempre ofereixen una extraordinària interpretació, com ja va reconèixer el públic.

María Luisa Corbacho, mezzosoprano, fue una de las solistas, junto a Jaume Gelabert y Paulino Maria. | Gemma Andreu

El president del Cor Illa de Menorca, Orestes Carreras, comentava ahir que Simón Orfila està pletòric, en un dels millors moments de la llarga trajectòria, com ho demostra haver estat reconegut com el millor intèrpret d’òpera de l’any per grup Opera XXI.

El Cor Illa de Menorca compta amb 32 veus femenines i 28 de masculines. Martina Garriga és la mestressa del Cor. Dels seixanta components, una tercera part forma part de la coral d’ençà de la seva fundació.

Per altra banda, l’orquestra dirigida per Antoni Pons Morlà, també va oferir una gran actuació. Estava formada per músics amb experiència, reunits pel director específicament per aquest concert del Cor Illa de Menorca.

Una gran festa d’aniversari

Diego Dubón, en un article sobre els 25 anys del Cor, explicava que el concert de diumenge, tenia alhora «un caràcter popular» i «una compilació antològica de la música interpretada», especialment d’òpera.

El concert va agradar molt al públic i també va omplir de satisfacció als membres de la coral, celebrant damunt de l’escenari aquesta festa d’un quart de segle de vida i d’història musical. En aquests 25 anys, han estat presidents Nito Mercadal, Antoni Orell, Diego Dubón i des de fa poc més de dos anys, Orestes Carreras. Abans que la música omplís el ‘Principal’, ell va dirigir unes paraules per donar valor a la trajectòria «d’un cor versàtil, capaç d’interpretar qualsevol estil musical, com hem anat fent». Va valorar «els puntals» que són Martina Garriga i Antoni Pons Morlà.

Cada concert és un capítol de la història del Cor Illa de Menorca. I ara començaran a escriure el pròxim, que serà per Nadal i possiblement amb un programa de música sacra.