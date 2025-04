Subhasta de més de 100 obres d’art per a Càritas a Can Albertí

L’Hotel Can Albertí és més que un establiment hoteler. El matrimoni parisenc format per Carole y Olivier Pecoux, propietaris de l’hotel, es comprometen cada any amb algunes accions solidàries. La gala musical del Teatre Principal n’és un exemple. També les exposicions que es poden veure a les seves sales. Ara l’hotel acollirà la subhasta d’un centenar d’obres d’art que la Fundació La Caixa ha donat per poder recollir fons a favor de Càritas Menorca. Es celebrarà els dies 24, 25 i 26 d’abril. S’obrirà al públic de 10 a 13 i de 17 a 20.

Un professional del mercat de l’art ha taxat els preus de sortida de cada una de les obres. Es podran adquirir a través de la compra directa o amb la subhasta, a la que també es podrà accedir a distància a través del catàleg, que pot ser físic o digital. L’activitat preveu comptar amb un assessorament artístic a disposició de tothom que visiti l’hotel o accedeixi virtualment. També s’expediran certificats de cada una de les obres. El compromís social Càritas ha fet una crida a empreses, col·leccionistes, amants de l’art i als ciutadans a què participin en aquest subhasta solidària. L’ONG de l’Església s’ha mostrat molt agraïda a totes les empreses col·laboradores que fan possible actes d’ajuda com aquest. A més de l’hotel, que posa l’espai a disposició i ajuda en el muntatge, també les navilieres Baleària i Menorca Lines duran a terme sense cost el trasllat de les obres fins a Menorca. Càritas destaca, en una nota de premsa, que «cada obra venuda representarà una oportunitat de futur per a molts infants de la nostra Illa».