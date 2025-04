La Capella Davídica ha estrenat a Menorca el ‘Lux Aeterna’ de Lauridsen

Amb l’aforament previst del temple totalment omplert, el proppassat dissabte, la Capella Davídica de la Catedral de Menorca va oferir, a la Seu, el Concert de Pasqua 2025. Cada any, aquest concert constitueix la fita més important de la coral, que mostra al públic el principal treball realitzat al llarg del curs, amb l’estrena d’una obra musical nova. Enguany, especialment, el «Lux Aeterna» del compositor contemporani nord-americà, encara viu, Morten Lauridsen, per a cor i orgue, que mai no s’havia interpretat a Menorca, partitura estrenada a Los Ángeles el 1997. M. Lauridsen segueix la tradició de l’harmonia i el contrapunt barrocs i els porta a la seva màxima esplendor, explorant noves sonoritats, amb una tècnica compositiva marcada per l’ús de la dissonància.

Es tracta, per tant, d’una obra complexa i arriscada, un desafiament que la Capella va superar amb escreix, malgrat de les dificultats tècniques i interpretatives. Crea l’execució un joc de tensió i distensió de gran riquesa expressiva. El director convidat va ser Joan Company, que porta una llarga i fecunda trajectòria en la direcció coral, la qual cosa ha possibilitat unes intenses sessions de treball de master class amb la Capella. L’organista també convidat, Pere Aguiló, va fer ben explícita la seva qualificada carrera artística, amb sensibilitat i acurada tècnica interpretativa, malgrat la seva joventut, en l’acompanyament instrumental. El públic assistent va entrar de ple en l’obra, evocadora i descriptiva, un cant a la llum i a l’esperança pasquals, travessada per la mort, de gran profunditat espiritual i bellesa sonora. Lauridsen havia comentat que «musicar aquestes paraules atemporals i meravelloses sobre la Llum, un símbol universal a tots els nivells –espiritual, artístic, intel·lectual- ha estat per a mi un gran consol davant la malaltia final i desenllaç de la mare, que va ser el fet que va motivar la composició de l’obra».

Joan Company va ser el director convidat per a dirigir el cor.

El «Lux Aeterna» consta de cinc moviments: «Introitus», que recrea la missa de rèquiem, amb una música serena i meditativa; «In te, Domine, speravi», que expressa l’esperança i la confiança en Déu; «O nata lux», que concreta en Jesucrist la llum feta història; «Veni, Sancte Spiritus», com a invocació rítmica i viva de l’Esperit Sant; i finalment l’«Agnus Dei – Lux Aeterna», amb una música reflexiva i plena d’emoció, que transmet pau i descans.

La Capella Davídica va interpretar amb cura i encert «Lux Aeterna» de M. Lauridsen. L’elecció d’una obra contemporània va venir determinada per posar l’accent en una composició nova per a cant coral, escrita per al millor dels instruments, com és la veu humana. Aquest fet ha determinat un format de concert diferent als anteriors. No s’ha cercat que l’orquestra ajudi a vestir el concert, sinó donar valor i rellevància al propi instrument, en aquest cas, la coral.

L’organista Pere Aguiló va mostrar sensibilitat i una acurada tècnica.

La primera part del programa va constar de quatre corals de Johann Sebastian Bach, el geni sublim del barroc pel que fa a la melodia vocal, al domini de l’harmonia i el contrapunt, així com l’acompanyament de l’orgue. Tot i que les dues parts del programa estaven marcadament diferenciades en el temps, van quedar conjuntades per la temàtica sacra pasqual i la qualitat artística. Cadascun dels quatre corals van ser introduïts pels preludis d’orgue i la melodia coral, per concloure, en un tercer moment, amb la intervenció polifònica de tot el cor. La interpretació de la Capella va ser equilibrada en les veus, expressiva i de qualitat.