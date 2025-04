Toni Pons, una carrera musical meteòrica amb el trombó

El trombonista alaiorenc Toni Pons Carreras, de 15 anys, va oferir el passat diumenge a la sala de Cultura SantDiego, d’Alaior, el recital de final del Grau Professional del Conservatori de Menorca, acompanyada de la pianista Patrícia Romero, amb la mirada posada en prosseguir el pròxim curs els seus estudis de Grau Superior. «Quan acabi els estudis ja veuré si exercesc de professor o form part d’una orquestra», assegura.

Toni Pons va començar els estudis de trombó l’any 2016 l’Escola de Música d’Alaior amb Héctor García. Quatre anys han passat des que el 2021, amb només 12 anys, guanyés tres premis amb aquest instrument, dos d’ells d’àmbit internacional i un altre nacional, en un any redó que presagiava un exitós aprenentatge, que ha duit a terme segons ell mateix reconeix amb el suport inestimable del seu l’avi, el professor, pianista i director d’orquestra Antoni Pons Morlà.

Actualment, en Toni cursa sisè d’Ensenyances Professionals amb José Guinot al Conservatori de Menorca, on es va iniciar amb Miquel Llario. El seu futur més immediat és començar el pròxim curs el batxillerat i els estudis de Grau Superior, tot i que pel fet de ser menor de 16 anys no sap encara si ho podrà combinar.

En aquest sentit, en Toni assegura que «ara estic estudiant 4t d’ESO l’IES JMGuàrdia, d’Alaior, que acabaré dos anys abans, i el curs que ve faré el batxiller en la seva modalitat de batxiller reduït que només el pots cursar si estudies música; en tost de fer moltes assignatures, només en fas cinc troncals, que són anglès, castellà, català, història i filosofia. La idea és anar un dia a la setmana a Palma per poder començar el Grau Superior, tot i que no sabem si es podrà fer perquè encara no tindré els 16 anys i no sé si podré entrar. El batxillerat són dos anys, quan l’acabi ja podré anar a estudiar el Grau Superior sencer, normal, perquè t’exigeixen tenir el batxillerat», afirma.

Concursos

En Toni recorda com l’any 2016 va elegir aprendre a sonar el trombó, un instrument que cinc anys després dominava amb una especial habilitat que li va permetre participar en línia en tres concursos de música amb l’enviament de vídeos.

Així, el 2021 va aconseguir el segon premi del Concurs Internacional Leopold Bellan, de París, i també el mateix guardó en el Concurs Internacional Aiya Festival, de Singapur, arredonint l’any amb la consecució del primer premi de trombó tenor en la modalitat A del IV Concurso Nacional de Trombón, organitzat per l’Asociación de Trombonistas Españoles (ATE). També s’ha de mencionar la seva participació el desembre de 2023 en la final del certamen musical Intercentro Melómano, organizat per la Fundación Orfeo.

El jove trombonista alaiorenc assegura que «fa nou anys em vaig decantar per aquest instrument perquè m’agradava més un instrument de bufar, no volia que ni fos el violí ni cap altre, el trombó em va cridar l’atenció perquè es pot moure la vara, queda llarg, té gràcia i vaig triar-lo».

A més, en Toni és membre de les bandes de música d’Alaior i de Maó, tot i que «ara mateix no hi estic sonant gaire perquè entre estudiar el darrer curs del Conservatori i preparar el recital no he tingut gaire temps. A l’estiu ja aniré als concerts i a sonar als jaleos», conclou.