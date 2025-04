Trenta parades a la Fira del Llibre de Sant Jordi, a Maó

Al voltant de Sant Jordi, Maó oferirà un ampli programa d’activitats, entre llibres, jocs infantils, teatre, poesia, tallers, conferències i clubs de lectura. A la Fira del Llibre i la Rosa, del dia 23, es muntaran trenta parades entre s’Arravaleta, Carrer Nou i la plaça Constitució, entre llibreters, floristeries i associacions.

El protagonisme dels llibres, segons el programa presentat aquest dilluns, es concreta amb les presentacions de les noves edicions de «Tòfol, el gegant que tenia por», de Carlos Saldarriaga i Ester Sànchez, «La pupil·la de la mar» de Bartomeu Obrador, i «Vocabulari menorquí» de Lucas Pons Bedoya. Hi haurà una trobada amb l’escriptora Esperança Camps sobre la seva obra «La por». Es celebrarà també la tercera taula rodona amb escriptors al Claustre del Carme. I el dia 26 s’oferirà una altra trobada amb els escritors Maite Salord, Josep Maria Quintana, Pere Gomila i Joan Pons. Aquest dia Ismael Pelegrí farà de guia d’una ruta literària per Maó.

També serà interessant la mostra de «Llibres gegants de Sant Jordi» que es conserven a l’Arxiu Municipal de Maó, on es podran veure el matí de dia 23. No hi faltarà glosat de Soca de Mots.

Activitats per als més petits

El programa incorpora un ventall d’activitats pensades per als més petits, amb Bota i juga i Pinyeta Pinyol, una gincana literària amb Sa Xaranga, una altra gincana al port de Maó que organitza el Museu de Menorca, «jocs gegants» de César Cubero, i «Desxifra el teu missatge» amb el grup De uno a diez. Per a joves de 10 a 14 anys, Ca n’Oliver oferirà un joc d’estratègia històrica, dia 25, basat en la Menorca del segle XVII. Aquest dia hi haurà una jornada de jocs as Freginal.

L’oferta de tallers també serà prou interessant. Un taller familiar de jocs de taula i narratives, de Raquel de Manuel, dia 22, i el dia de Sant Jordi, un de colage de Cecília Ligero, un d’estampació amb segells de Núria Gallostra.

Altres actes són el recital de poesia amb poetes menorquines, el dia Sant Jordi a fosquet, l’obra de teatre «S’apurat» de Set de Menorca, i la mostra de punts de llibres i manualitats a la Residència Geriàtrica.