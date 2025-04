Els Quaderns de Folklore sumen 11.200 refranys

Mentida/er

Mentida pura, pecat etern, qui diu mentides se’n va a l’infern.

Sa mentida té es peus petits, per açò és bona d’agafar.

Rondalles i cançons, mentides són.

Si dius mentides te cauran ses dents.

És més bo d’agafar (s’agafa més prest) un mentider que un coix.

Un bon mentider sempre diu qualque veritat.

Un mentider és més bo d’afinar que una campana.

Un mentider ha de tenir bon cap.

Llum/llums

Apaga es llum, que en Sintes riu.

Colgar-se amb un mateix llum.

En tost de donar llum, dona fum.

En haver apagat es llums, tots som iguals.

Encendre un llum a Déu i un altre al dimoni.

No anar bé ni amb un llum amb cruies.

No servir per fotre ni per fer llum

Qui no du es llum dret, vessa s’oli.

Un llum en es Sol no fa claror.