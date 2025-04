'Deixem lo dol', el cant per donar les pasqües a Maria

El cant del Deixem lo dol tornarà a sentir-se de nou aquest Diumenge de Pasqua as Castell, Sant Lluís, es Mercadal i Sant Climent, acompanyat d’altres cançons que formen el repertori que els quatre grups musicals oferiran en les esglésies i altres escenaris dels respectius nuclis urbans. A més, el cant pasqual també arribarà el pròxim diumenge dia 27 a Llucmaçanes, amb l’actuació del Grup Deixem lo dol de Sant Lluís a l’església de Sant Gaietà.

Es Castell

Mercè González afronta per segon any consecutiu la direcció del Deixem lo dol des Castell, impulsat pel Club de Jubilats, Associació de Vesins i Centre de Cultura Villacarlos, que està format per una seixantena de membres, dels quals 14 són músics. El repertori està format per «Deixem lo dol» en la versió de mossèn Joan Pons Preto; «Ball de rams», de Càndida Pérez i Martínez, «Menorca mía», de Santiago Sanz; «Imagine», de John Lennon; «Eres tú», de Juan Carlos Calderón; «I'm gonna let it shine», de Harry Dixon Loes; «Himne a Menorca», de Deseado Mercadal; i «Regina coeli», de Luigi Bordesse. La formació cantarà al Centre de Cultura, Ajuntament, processó de l’Encontre, bar Toni, Associació de Vesins, església del Roser i Club de Jubilats.

Sant Lluís

El Deixem lo dol a Sant Lluís estrena una versió de la directora del grup Marina Viedma. Segons la professora de música, que dirigeix el grup per tercer any consecutiu, enguany amb una cinquantena de veus i músics, la seva versió és fruit de la recerca sobre el cant pasqual, l’anàlisi de la seva estructura i ha anat enllaçant les parts més instrumentals amb les parts vocals, canvis de tempo, de ritmes ternaris amb quaternaris, i posant-hi alguna harmonia una mica diferent, més moderna, però seguint l’esquema tradicional i les pautes del Deixem lo dol.

La resta del repertori està format per «Horabaixa post el sol» (cançó tradicional); «Menorca i la mar», un popurri parrander a partir de «Na Nena», «Escolta es vent» i «Plora guiterra»; «Ets com una altra Menorca», amb lletra de Tòfol Mus i música de Deseado Mercadal; «Qué bonita es Menorca», de Deseado Mercadal; i «Ball de rams», de J. Casas Auge. Actuaran a l’Ajuntament, Geriàtric, davant el CCE Sant Lluís i el restaurant La Rueda, l’església i la Sala Albert Camus.

Es Mercadal

El professor de guiterra Nico Espinosa s’estrena al davant de la Coral de l’Esplai del Club de Jubilats que cada Diumenge de Pasqua compta amb la col·laboració de l’Escola de Música i s’hi afegeix gent del carrer per interpretar el Deixem lo dol. Una trentena de veus i vuit músics repetiran la versió de l’exdirectora de la coral Joana Maria Gomila, a més de «Cançó de la mar» (popular); «Mare vull ser pescador», d’Antònia Vilàs i Ferrandiz; i «Alma, corazón y vida», d’Adrián Flores. El grup cantarà a l’església i davant l’Ajuntament, entre altres llocs del poble.

Sant Climent

Mari Quintana afronta el seu vint-i-sisè any dirigint el Deixem lo dol (1990-1997 i de 2008 fins enguany), que amb una seixantena de membres interpretaran la versió de la Florida; «Regina coeli», de Luigi Bordesse; «Barca xica», de Josep M. Roglan; «Veinte años», de María Teresa Vera; «Ball de Rams», de J. Casas Auge; i «La xalana», de Josep Bas