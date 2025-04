Las fotografías de Beatriz Burgos cobran nueva vida en el lienzo

Relata Beatriz Burgos (Granollers, 1975) que la fotografía forma parte de su vida desde bien joven. Cuando contaba con tan solo trece años, hizo un curso, entró en un laboratorio y se enamoró de ese arte. Una actividad que ha desempeñado durante décadas desde diferentes enfoques (también como fotógrafa de prensa hace años) y que ahora muestra de una forma distinta a través de la exposición «Més que fotos», que este domingo inaugurará en el Lloc de Menorca.

Llegó un momento en que «estaba un poco aburrida» y decidió probar con soportes diferentes, reconoce. Y así es como comenzó a experimentar, a través de transferencias, con la fusión de las imágenes y la pintura. El resultado es una colorida colección protagonizada por la fauna del centro de naturaleza en Alaior.

Un espacio, confiesa la artista afincada en Sant Lluís, con el que siente una conexión especial, relación que ha querido plasmar a través de la serie que ahora exhibe. El resultado de un proceso inicial que ha consistido en «fotografiar a los habitantes de este zoo en paseos en los que, poco a poco he ido conociendo sus peculiaridades y ellos las mías». Un proyecto que ha cobrado viva no de una forma un tanto natural, «desde la meditación y la observación».

En la exposición se pueden encontrar «retales de alegría, momentos que componen el sentido que a veces olvidamos que tiene la vida», explica, justo en un rincón en el que la creadora reúne «el amor por los animales y este precioso lugar». Añade que «la calma de verlos es una de esas cosas que me llenan, me dan paz y me hacen sentir cosas bonitas».

«Més que fotos» llega al espectador como el resultado de una creación experimental: fotografías transferidas a lienzos y maderas, pintadas con acrílicos, en la que se reproducen los colores de los propios animales, «pero también he introducido otros que les representan para mí aunque sean extraños a ellos».

Especies como lémures, alpacas o emús han sido retratados y encontrado en el lienzo una nueva forma a través del color y la expresividad de la propuesta de Burgos. Un estilo que tiene que ver con sus estudios en arte terapia, que confiesa han marcado un punto de inflexión en su carrera. En el marco de la exposición se pondrán a la venta postales de algunas obras y parte de los beneficios se entregará a la asociación TDAH Menorca.