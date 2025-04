Nova cita del Menorca Jazz Festival amb Richard Bona Trio aquest dissabte as Born

El 27è Menorca Jazz Festival, organitzat per Jazz Obert, segueix aquesta setmana el seu camí amb el concert que aquest divendres, a les 20.30 hores, donarà Richard Bona Trio al Teatre des Born, a Ciutadella, en què els espectadors podran gaudir d’una vetlada amb la combinació de ritmes africans amb jazz, pop, bosa nova, afrobeat i funk.

Richard Bona, conegut com The African Sting, és un músic camaleònic originari del Camerun que ha conquerit els escenaris internacionals amb el seu talent excepcional. Amb una veu captivadora, mestratge al baix i una habilitat innata per compondre i interpretar, Bona combina ritmes africans amb gèneres com jazz, pop, bossa nova, afrobeat i funk. Els seus set àlbums reflecteixen aquest compromís amb les arrels africanes i el desig d’abordar temes globals a través de la música, segons s’informa des de l’organització.

A part de col·laborar amb Pat Metheny, Bobby McFerrin o John Legend entre d’altres, ha estat guardonat com a «Millor Artista Internacional» als Victoires du Jazz Awards el 2004. El seu àlbum «Tiki» va ser nominat als Grammy el 2007, i va rebre l’Antonio Carlos Jobim Award al Festival Internacional de Jazz de Montreal.

Actuacions

L’esdeveniment musical organitzat per Jazz Obert es va encetar el passat dia 6 de març i es perllongarà fins al 31 de maig en diferents escenaris de Maó, Ciutadella, es Mercadal i Sant Lluís.

Després de l’actuació de Ricahrd Bona Trio, el festival continua el llarg cap de setmana de l’1 al 4 de maig en què tindrà lloc el ‘Menorca Lindy Exchange 2025’, amb tot un seguit de propostes diàries de visites culturals, ballades i jazz a les Salines de la Concepció, des Mercadal, la Sala Canal Salat, recorregut pel nucli antic de Ciutadella, la plaça des Pins i Jazzbah, amb la participació de Carolina Reapers Swing, MeLx Marching Swing Parade, La Dolce Swing Band, MeLx Swing Allstars, Big Band des Mercadal, i els DJ Martí Segalas i Naty Brown.

Les tres següents propostes del mes de maig (dies 10, 24 i 31) incideixen en l’actuació dels joves músics, una festa amb bona música i el jazz didàctic.