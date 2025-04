Publiquen un llibre il·lustrat sobre el geriàtric de Ciutadella

El llibre «La nova edat» de la jove il·lustradora mallorquina Marga Marit té una curiosa història. Ella va ser contractada amb el programa SOIB Jove i durant gairebé un any va anar tots els dies al geriàtric de l’Hospital Municipal de Ciutadella per descobrir com era la vida dels residents, la feina del personal del centre i la relació dels familiars. Aquestes experiències han creat un relat visual i textual, que mostra l’activitat del centre des d’una perspectiva emocicional i propera.

Només s’han editat cent exemplars d’aquest llibre, que es vendrà al preu de 15 euros i els doblers que es recullin seran per l’Associació de famílis d’usuaris del geriàtric municipal. Es podran adquirir a l’acte d epresentació, que serà el dia de Sant Jordi, 23, a les 11 h a la plaça de San Antoni, davant del mateix geriàtric. El dia 26, a la plaça de la Catedral, durant el matí, es muntarà una taula per la venda del llibre. L’edició ha comptat amb el suport de Lligall Gràfic i la Fundació de Persones amb Discapacitat.